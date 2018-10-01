0553 313 94 23

Köseoğlu: Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Daire Üyesi  Prof. Dr. Köseoğlu, "Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar  yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan  üstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri  gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15  Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına  ulaşacak." açıklamasında bulundu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 18:46
Köseoğlu: Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak

Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen Bandırma  Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış töreninde yaptığı  konuşmada, törenin ardından "açılış dersi" vereceğini ve bundan duyduğu  memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir  fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, "Bu süreçte adalet, hem ciddi  anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede  yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim 15 Temmuz gecesinden itibaren hiç  durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor." diye konuştu.

Yargıyı duraksamadan işletebilmenin çok büyük bir başarı olduğunu  vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Bu başarı, hakim ve savcılarımızın gerçekten özverili çalışmaları  neticesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu göremezsiniz. Çok  ciddi travmatik durumlar ortaya çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle,  vatan aşkıyla bu travma çok şükür atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık.  Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu.  Ona rağmen insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her  türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak  üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20  bin civarına ulaşacak."

Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle  sürdürdü:

"Adliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı  personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi anlamda yardımcı  personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı  personel ihtiyacımızı karşılayacağız. Önümüzdeki yıllarda da bu alımlar devam  edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu  anlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an  itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 çalışan var. Bu  sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor."

Açılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı  Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Bandırma Onyedi  Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu  Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı'nın yanı sıra idari ve akademik personel ile  öğrenciler katıldı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 18:46
  1. Hakimler ve Savcılar Kurulu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uşak'ta epilasyon cihazı hırsızlık çetesini çökertti
    1. Uşak'ta epilasyon cihazı hırsızlık..
    2. Aydın'da polis ekiplerini alarma..
    3. Ankara'da stepneden 350 bin liralık..
    4. Zirvenin gözü bu maçta!
    5. Ülkede 287 mahkum serbest bırakıldı!
    6. İBB Başkanı Mevlüt Uysal 2018-2019..
    7. Buket Aydın trafik kazası geçirdi
    8. Lübnan İsrail'e ateş püskürdü!
    9. Şimdi Donald Trump düşünsün! Rusya'dan..
    10. Fetullah Gülen'in kardeşinin cezası..
    11. TSK'dan PKK'ya ağır darbe!
    12. Bilal Erdoğan: En itibarlı..
    13. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    14. Trabzon'da toprak kayması meydana geldi
    15. Fenerbahçe, Cocu'nun istifasını..
    16. Rize’de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi..
    17. Ünlü sunucudan sert tepki! "Adamsanız..
    18. Köseoğlu: Hakim ve savcı sayısı yıl..
    19. Rusya'dan dolara kritik darbe
    20. Elazığ'da 5 yaşındaki çocuktan acı haber
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    5 yıllık iftira çöktü
    5 yıllık iftira çöktü
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”