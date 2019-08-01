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Köse ve Taş, Alanya’da kurucularla buluştu

AK Parti MKYK Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte Alanya AK Parti kurucuları, meclis Üyeleri ve ilçe yönetimi ile bir araya geldi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:26
Köse ve Taş, Alanya’da kurucularla buluştu

AK Parti MKYK Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte Alanya AK Parti kurucuları, meclis Üyeleri ve ilçe yönetimi ile bir araya geldi.


AK Parti Antalya İl Teşkilatı, ilçe ziyaretlerine Alanya’dan başladı. Alanya İlçe Başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Mustafa Köse ve İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’a, Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay ve Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan da eşlik etti. İlk olarak AK Parti Alanya Teşkilatı’nın kurucuları ile bir araya gelen Köse ve Taş, daha sonra meclis üyeleri ve ilçe yönetimi ile buluştu.



Köse: " Büyük emeğiniz var"


AK Parti Alanya kurucu yönetim kurulu üyeleri ile bir arada olmaktan memnun olduğunu belirten Milletvekili Mustafa Köse, ‘Sizlerle bir araya gelmek, sizleri dinlemek için bugün buradayız. Partimizin kuruluşunda sizlerin büyük emekleri var. Sizlerin o günlerde hangi şartlarda partimizi kurduğunuzu, zor şartlarda mücadele verdiğinizi biliyoruz. Sizlerin o özverili gayretleriniz sayesinde partimiz bugünlere geldi’ dedi. Köse, yerel seçimlerin geride kaldığını, bu süreçte yapılan çalışmalarla ve önümüzdeki süreçle ilgili sizlerle fikir alış verişinde bulunmak ve sizlerle hasbi hal etmek için bu toplantının organize edildiğini belirtti.


Ülkenin ve çocukların geleceği için AK Parti’nin her zaman güçlü olması gerektiğini belirten Köse, ‘Ülkemize karşı içeriden ve dışarıdan gelen saldırıları görüyorsunuz. Dünyayı dizayn etmeye alışmış ülkeler, Dünyada kurulmuş nizama karşı çıkan, mazlum ülkelere elini uzatan, zalim ülkelere karşı çıkan, kendi silahını, tankını, helikopterini, İHA’sını SİHA’sını üreten bir Türkiye’yi istemiyorlar. Onlar, kendilerine bağımlı, güçsüz, aciz bir Türkiye istiyorlar. Bunun için de bu düzeni bozan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak için her yolu deniyorlar. Biz bir olursak, birbirimize kenetlenirsek onlar amaçlarına asla ulaşamayacaklar’ diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu ile başlayan Cumhur İttifakı’nın ülkemizin geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden Köse, şöyle devam etti: ‘Milletimizin geleceği, şehirlerimizde, ilçelerimizde insanların mutluluğu için bu ittifakı kurduk’ dedi.



Zor günlerde sizler vardınız


AK Parti’nin kuruluş yıllarındaki siyasi tabloyu hatırlatan İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise ‘Partimizin kapatılacağı, partide görev alanları hapse atılacağı söyleniyordu. İşte sizler o günlerde o zor şartlarda AK Parti’de görev alarak, partimizin bu günlere gelmesinde büyük pay sahibi oldunuz. Bu hareket, teşkilatların özverili çalışmaları sayesinde bu günlere geldi. Evinizden, işinizden zaman ayırarak, kapı kapı gezerek AK Parti’yi iktidara taşıdınız’ şeklinde konuştu.



Taş:"Karamsarlık yok"


Yerel seçim sonuçlarında bir karamsarlık havasının oluşmaması gerektiğini belirten Taş, şöyle devam etti: ‘Antalya’da bugüne kadar aldığımız en yüksek oy oranına ulaştık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığımız yüzde 42.8 oyu, 31 Mart seçimlerinde 46.3’e çıkardık. Alanya’da adayımız seçimi kazandı. Alanya teşkilatımızın fedakarlığı ve özverili çalışmasından doları hepinize teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan yatırımlardan fazlasını yapan ve yaptığı hizmetlerle halkımızın gönlüne giren AK Parti’nin yerini alabilecek, onun muadili bir başka parti yok’ dedi.


Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu da, ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Köse ve İl Başkanı Taş’a teşekkür ederek teşkilat olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Milletvekili Mustafa Köse ve İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, daha sonra Alanya Belediye Meclis Üyeleri ve Ak Parti Alanya İlçe Yönetimi ile bir araya gelerek, Alanya’ya yapılacak yatırımlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alış verişinde bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:26
  1. doğa

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