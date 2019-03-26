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Köse: "Doğal yapıyı bozmayacağız"

Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse’nin mahalle statüsündeki köy ziyaretleri renkli görüntülere sahne oluyor.

26 Mart 2019 Salı 10:40
Köse: "Doğal yapıyı bozmayacağız"

Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse’nin mahalle statüsündeki köy ziyaretleri renkli görüntülere sahne oluyor.


Kutludüğün Mahallesi’ni ziyaret eden Köse, köyü gezdi, kuzuları sevdi. Köse, vatandaşlarla sohbet ederek sorunları hakkında bilgi aldı. Mamak’ta gerçekleştirecekleri faaliyetlerle tarım, turizm ve ticareti geliştireceklerini kaydeden Köse, “Yediğimiz her lokmada siz çiftçilerimizin alın teri var. Burada şehir tarımını canlandırabiliriz. Hedefimiz üreten, ürettiğinin karşılığını alan ve ekonomik anlamda rahatlamış bir Mamak oluşturmak. Bu hedef doğrultusunda üretici dostlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Mahallelerimizin doğal yapısını bozmadan, mahalle kültürünü yaşatan çalışmalara imza atacağız” dedi.



Bakanla sürpriz telefon görüşmesi


Cevdet ve Ünzile Saraç çiftinin gözleme ayran davetini de geri çevirmeyen Köse, ailenin evine konuk oldu. Çiftçilikle uğraşan Saraç ailesini dinleyen Köse, aileye sürpriz yaparak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi aradı. Bakan Pakdemirli ile görüşen Ünzile Saraç, Bakan Pakdemirli’ye istek ve taleplerini iletti. Dünyaya gelen kuzuların baharın habercisi olmasının yanında ahırlara getirdiği bereketle yüzleri güldürdüğünü kaydeden Cevdet Saraç ise, Köse’nin davetini kırmayıp evine misafir olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:40
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