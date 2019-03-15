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Köse: “Biz AK Parti ve MHP olarak aynı davayı savunuyoruz”

Cumhur İttifakı 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında Kumluca’ya gelen AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, parti teşkilatları ile bir araya geldi.

15 Mart 2019 Cuma 13:16
Köse: “Biz AK Parti ve MHP olarak aynı davayı savunuyoruz”

Cumhur İttifakı 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında Kumluca’ya gelen AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, parti teşkilatları ile bir araya geldi. Köse, “Biz AK Parti ve MHP olarak aynı davayı savunuyoruz” dedi.


Önceki dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Samani ile birlikte Kumluca’ya gelen AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, burada parti teşkilatlarına yaptığı konuşmada, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar partide görev almış herkesle birlikte hareket ederek seçimi rahat bir şekilde alacaklarını ifade etti.



“Biz AK Parti ve MHP olarak aynı davayı savunuyoruz”


Birbirine benzemeyen insanların bir araya geldiğini ifade eden Köse, karanlıkta el ele tutuştuklarını söyledi. Köse, “Birisi ezana tahammül edemiyor, ezanımıza, maneviyatımıza küfrediyor. Biri ben milliyetçiyim diyor, birisi ben sırtımı kandile dayadım diyor. Bunun için benzemezler diyoruz. Şimdi bunlar bir araya geliyorsa, bu vatanın milletin bekasını, geleceğini, var oluşunu savunan AK Parti ve MHP olarak neden bir araya gelip güçlü bir şekilde seçimi kazanmayalım. Biz AK Parti ve MHP olarak aynı davayı savunuyoruz. Bu ülkenin kalkınmasını, birliğini, bütünlüğünü, geleceğini savunuyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:16
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