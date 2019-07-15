Koşapınar’da 5. Geleneksel piknik etkinliği

Erzurum’un Aşkale İlçesine bağlı Koşapınar Köyü’nde geleneksel olarak düzenlenen festivalin bu yıl gerçekleştirilen beşincisinde büyük bir coşku yaşandı. Festivale yurt içinden ve dışından yoğun katılım yaşandı.

Köy Muhtarı Mukim İçoğlu, Koşapınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Unus, İstanbul Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Tutar, festivale katılan konuklarıyla tek tek ilgilendiler.

Programda konuşan Koşapınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Haydar Unus, festivale katılımın her geçen gün daha da arttığına dikkat çekti.

İki gün devam edecek olan festivalde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte yerel sanatçılar katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.