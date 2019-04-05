“Koşabiliyorken Koş” projesi kapsamında pilates etkinliği yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamında Bilecik’te sağlıklı yaşam için pilates etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar step, aerobik ve pilates eğitimleri konusunda profesyonel eğitmen eşliğinde faaliyeti tamamladılar.

Konuyla alakalı bir açıklamada bulunan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik’te sağlıklı yaşam için bakanlık tarafından yapılan projenin hayata geçirildiğini belirtti. Yıldız, “Sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, spor kültürünün oluşturulması, lisanslı sporcu ve spor kulübü sayısının artırılması, çocuk ve gençlerin spora teşviki, her yaştaki bireyimizin sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılabilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında ilimizde sağlıklı yaşam için pilates etkinliği gerçekleştirildi.Ben bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.