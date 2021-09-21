Koruyuculuğu yüksek çıktı! Pfizer-Biontech, 5-11 yaş arasına da aşı için başvuruya hazırlanıyor
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 aşılarının 5-11 yaş grubu çocuklarda da güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğunu ve kullanım izni için en kısa sürede yetkili makamlara başvuracaklarını açıkladı.
Aşının faz 2 ve 3 çalışmalarında 5-11 yaş grubu çocuklarda daha önce 16-25 yaş grubunda gözlemledikleriyle eşleşen bağışıklık tepkisi (antikor seviyesi) oluştuğu belirtilen açıklamada “Klinik deneme sonuçları 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşımızın onaylanması için güçlü temel sağlıyor ve bu sonuçları acilen FDA’ya ve diğer yetkili makamlara sunmayı planlıyoruz” denildi. BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin de kış mevsimi başlamadan önce okul çağındaki çocuklar için yetkili makamlara veri sundukları için mutlu olduklarını belirtti.