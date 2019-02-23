0553 313 94 23

"Koruyucu sağlık tedbirlerine önem veriyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Koruyucu sağlık tedbirlerine önem veriyoruz. Bunun için Kahramanmaraş'a 72 sağlık tesisi yaptık. Bunlar hastane değil, mahallede veya köyde hizmet veren tesisler"- "Vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam kalitesi sunmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da sağlık hizmetleri kalitesini artırmak istiyoruz"

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:21
"Koruyucu sağlık tedbirlerine önem veriyoruz"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koruyucu sağlık tedbirlerine önem verdiklerini belirterek, "Bunun için Kahramanmaraş'a 72 sağlık tesisi yaptık. Bunlar hastane değil, mahallede veya köyde hizmet veren tesisler." dedi.

Koca, Müftülük Meydanı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek miting öncesinde yaptığı konuşmada, "mahremine ve mabedine" el sürdürmeyen Kahramanmaraş'ı sevgi ve muhabbetle selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kahramanmaraşlılarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Koca, tarihte olduğu gibi bugünlerde de en üretken şehirlerden biri olarak Kahramanmaraş'ın dikkatleri üzerine çektiğini vurguladı.

Bakan Koca, Kahramanmaraş'ın ülke kalkınmasına da ihracatla katkıda bulunduğunu, kentin bu fedakarlığı karşısında da hükümet olarak önemli yatırımların hayata geçirildiğini kaydetti.

Herkesin sağlık hizmetine kolayca ulaştığı bir ülke oluşturmaya çalıştıklarını belirten Koca, "Kahramanmaraş'ın sanayi, enerji, tekstil şehri olarak anılmasının yanı sıra sağlık şehri olarak da anılmasını istiyoruz. Ülkemizin imkanlarını Kahramanmaraş'ın sağlıklı yaşam sürmesi için seferber ettik." diye konuştu.

Kahramanmaraş'taki sağlık yatırımlarına değinen Koca, şöyle devam etti:

"Bebek ölümlerimizi önemli ölçüde azalttık ama bunu daha da düşürmek istiyoruz. Koruyucu sağlık tedbirlerine önem veriyoruz. Bunun için Kahramanmaraş'a 72 sağlık tesisi yaptık. Bunlar hastane değil, mahallede veya köyde hizmet veren tesisler. Kahramanmaraş'a 16 yılda 13 hastane binası yaparak, hizmete sunduk. Yatak sayısını 3 bine çıkardık. Halen ilimizde 9 sağlık tesisinin inşaatı devam ediyor. Ayrıca 25 tesisin daha inşaatına başlamak istiyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam kalitesi sunmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da sağlık hizmetleri kalitesini artırmak istiyoruz. Şehir Hastanesi, sağlık üssü olarak hizmet vermeye de devam edecek."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:21
  1. Kahramanmaraş
  2. miting
  3. sağlık
  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocamaz’ın DP’den Büyükşehir adaylığına itiraz edildi
    1. Kocamaz’ın DP’den Büyükşehir..
    2. Başkan Çerçioğlu, Halkbank’ı eze eze..
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Düzce'de
    4. Atatürk’ün Marmaris’e gelişi törenle..
    5. Futbol: TFF 3. Lig
    6. İstikbal Mobilya Kayserispor Nurettin..
    7. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    8. Çin’de işçi servisi kaza yaptı: 20..
    9. Millet İttifakı Büyükşehir Belediye..
    10. Kar yağışı ve fırtınaya aldırış..
    11. Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 -..
    12. Futbol: TFF 2. Lig
    13. Marmaris’te korkutan yangın
    14. Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 -..
    15. Mansur Yavaş'la ilgili iddiaya Mehmet..
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    17. Rusya semalarında ABD keşif uçağı..
    18. "Almanya'da elçilik okulları açmak..
    19. "Çoban Hareketi" İzmir buluşmasına..
    20. Vestel Venüs Sultalar Ligi: Eczacıbaşı..
    21. Ağbaba: "Biz birbirimizi yemezsek,..
    22. ‘Neşeli Çiftçi’, Maltepeli minikler..
    23. Hatay’da cinayet: 3 çocuk annesi..
    24. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    25. Kuşadası polisinden uyuşturucu..
    26. Avni Yıldırım - Dirrell unvan maçının..
    27. Otomobil içinde kanlar içinde..
    28. Kayseri’de PKK propagandası yapan..
    29. Kaş’ta WWF Akdeniz’den eğitim
    30. Dirilir-Der yetimlerin yüzlerini..
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu