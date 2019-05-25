Koruyucu aileler iftarda buluştu

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, koruyucu aileler ve çocukları ile iftarda buluştu.

Adıyaman Valiliğinin himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonunda düzenlenen iftar programına Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve eşi Hürmet Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Emniyet Müdür Vekili Feyzullah Karaaslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Koruyucu Aileler ve Çocukları ile İl Müdürlüğü personelleri katıldı.

Gerçekleşen iftar yemeğinde koruyucu aileler ile sohbet eden Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, koruyucu hizmet modeli kapsamında değerlendirilen çocukları da kucağına alarak yakın ilgi gösterdi.

İftar sonrası programın açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Koruyucu aile modelini çok önemsiyoruz. Koruyucu aile modeli kapsamında 2012-2017 yılları arası toplam 13 çocuğumuz var iken 1,5 yılda 3 katına çıkarılarak 39 çocuğumuz koruyucu aile ile buluşturulmuştur. Çocuklarımızın iyi bir nesil ve iyi bir geleceğe sahip olması ancak ve ancak sıcak bir yuvaya sahip olmasıyla mümkündür. Bizim için en önemli insanlık görevi: “Analık ve babalık görevidir”. Koruyucu Aile her ne kadar bakanlığımızın bir hizmet modeli olsa da köklerini şanlı tarihimizin derinliklerinden almaktadır. Unutulmamalıdır ki! İnsanlık tarihinin en büyük ahlak abidesi sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) efendimiz bir yetimdi. Ona babalık görevini önce dedesi Abdülmuttalip, vefatından sonra ise amcası Ebu Talip yapmıştır. Bu yönüyle baktığımızda peygamber efendimiz Koruyucu Aile Modeli için en önemli örneklerdendir” dedi.

Konuşma sonrası Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, kutsal bir görevi üstlenerek, çocuklara sıcak bir aile ortamı sağlayan koruyucu ailelere teşekkür belgesi verirken, koruyucu hizmet modeli kapsamında değerlendirilen çocuklara da bir çanta içerisinde çeşitli hediyeler verdi.

Koruyucu ailelere teşekkür belgesini veren Vali Aykut Pekmez, mübarek Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde, devletimizin şefkat eli üzerlerinde olan çocuklarımız ve onların koruyucu aileleriyle aynı sofrada bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Program ailelerle tek tek fotoğraf hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.