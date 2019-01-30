Koruyucu aileler 10 ilde en büyük "yuva" oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, koruma altında olan çocukların sıcak bir aile ortamında yetişmeleri için yapılan çalışma ve faaliyetlere devam ediliyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda toplumda koruyucu ailelik konusunda bilgi sahibi olan kişi sayısı çoğalıyor, sosyal bir sorumluluk olarak görülebilecek bu hizmete yönelik bilinirlik ve farkındalık her geçen gün artıyor.

Koruyucu Aile Hizmetinde çocuk için hassas olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesi ve normal hayatını devam ettirmesi amaçlanıyor.

Bakan Selçuk, AA muhabirine, koruyucu aile sistemine ve illere göre koruyucu aile istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığın e-Devlet ve internet sitesi üzerinden koruyucu aile olma başvurularının yapılabilmesine imkan sağlamasıyla daha kolay ve hızlı bir şekilde başvurular alındığını belirten Selçuk, sonrasında sürecin hemen başladığını ifade etti.

Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018'de elektronik ortamda toplam bin 809 kişi koruyucu aile ön başvurusunda bulundu. Yürütülen çalışmalar sonucunda 2018 yılı içerisinde Türkiye genelinde bin 230 koruyucu aile yanına bin 521 çocuk yerleşti. Her hafta ortalama 28-30 çocuğumuz yeni koruyucu ailelerimizin yanına yerleştirildi. Toplamda koruyucu aile sayısı 5 bin 288'e, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise 6 bin 465'e ulaştı. Bakanlığın aile odaklı hizmetlere verdiği öncelik ve koyduğu hedeflerle beraber, koruma altında olan çocuklardan koruyucu aile yanında olanların kuruluşta kalan çocuklara oranı ülke genelinde önemli bir artış kazandı. 10 ilde koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısı kuruluşta kalan çocuk sayısını geçti."

Bakan Selçuk, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş ve Kayseri'de koruyucu aile yanındaki çocukların oranı kuruluşta bakılanlara oranla yüzde 60'ı aştığını, Bolu, Manisa, Muş, Balıkesir, Hatay, Aksaray ve Osmaniye'de yüzde 50'nin üzerine çıktığını bildirdi.

- İller arası eşleştirme yoluyla koruyucu aile hizmeti

Yeni bir uygulama olan iller arası eşleştirme yoluyla da koruyucu aile hizmeti yürütüldüğünü anlatan Selçuk, "Kahramanmaraş, iller arası çocuk yerleştirme işlemlerinde koruyucu aile hizmetinde başı çekiyor. İstanbul'dan 9, Adıyaman'dan 3, Gaziantep'ten 3 ve İzmir'den 1 olmak üzere toplam 16 çocuk iller arası eşleştirme yoluyla Kahramanmaraş’taki koruyucu ailelerin yanına yerleştirildi." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, 0-6 yaş aralığında koruyucu aile yanında bin 870 çocuğun bulunduğunu belirterek, "Koruyucu aile olabilmek için gerekli şartlar arasında yer alan 25-65 yaş aralığındaki il nüfuslarına oran yapıldığında 2018 yılı koruyucu aile yerleştirmelerinde başarı sağlayan ilk üç il Erzincan, Kahramanmaraş ve Afyon oldu." diye konuştu.

- Ailelere çocuk için aylık ödeme yapılıyor

Bununla birlikte ailelere çocuk başına ayda ortalama sağlanan destek, bu yılın başında yeni katsayılar uygulanarak ortalama bin 485 lira oldu. Ödemeler, yaş gruplarına göre değişkenlik gösteriyor.

Ayrıca ailelerin, genelde de annenin isteğe bağlı sigorta primleri ödeniyor. Koruyucu ailelerden 2 bin 36 kişiye isteğe bağlı sigorta pirim ödemesi yapılıyor.

Koruyucu aile hizmetinden engelli çocuklar da yararlanıyor. Koruyucu ailelerin yanında 684 engelli çocuğa bakılıyor. Koruyucu aile ödemeleri ise 1,5 kat artırımlı olarak ödeniyor.

Koruyucu ailelere aile içi iletişim, çocukların uyum sorunları, bakımı ve yetiştirilmeleri konularında eğitimler veriliyor. Çocuklar aile yanına yerleştirildikten sonra ilk bir yılda her ay, ikinci yıldan itibaren ise 3 ayda bir yerinde sosyal çalışma görevlilerince ziyaretler yapılıyor.

Bu ziyaretlerde çocukların psiko-sosyal gelişimleri, eğitime devam durumları değerlendiriliyor.

- Evlat edinme ile koruyucu aile arasındaki fark

Koruyucu aileliğinin ne olduğunun anlaşılması ve hizmetin tanıtımı amacıyla 2014 yılında bilgi vermek amaçlı internet sitesi oluşturuldu.

Bu kapsamda, bugüne kadar bu siteyi 4 milyon 651 bin 630 kişi ziyaret etti. İnternette ve tüm ülke genelinde yapılan tanıtım çalışmaları ve koruyucu aile hizmetinin yaygınlaşmasıyla birlikte toplumun koruyucu ailelik hakkındaki bilgi düzeyi önemli düzeyde arttı.

Bununla beraber vatandaşlar arasında evlat edinme hizmeti ve koruyucu aile hizmetinin farklarının ne olduğu konusunda karışıklık yaşanabiliyor. Evlat edinme hizmetinde aile, evlat edinme yolu ile hukuksal bir süreci tamamlayarak velayet hakkını alırken, koruyucu aile sisteminde aile çocuğun bakım, yetişme ve eğitim sorumluluğunu devletle paylaşıyor.