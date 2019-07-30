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Koruyucu ailede Tekirdağ örnek il

Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Tekirdağ’ın koruyucu aile olmada örnek illerden biri olduğunu belirterek, "İlimiz bu konudaki çalışmaları ile örnek illerden biridir" dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 10:59
Koruyucu ailede Tekirdağ örnek il

Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Tekirdağ’ın koruyucu aile olmada örnek illerden biri olduğunu belirterek, "İlimiz bu konudaki çalışmaları ile örnek illerden biridir" dedi.


Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Tekirdağ Aile, Çalışma ve Hizmetler Müdürlüğünde Koruyucu Aileleri ağırlayarak, çocuklar ile ilgilendi.


Çocuğun güzel ortamda gelişip büyümesi için aile kavramının olmasını belirten Uslu, “Topluma sosyalleştirilerek, kazandırılması lazım. Bunun için de toplumun yapı taşı ailedir. Bir çocuk içinde en güzel ortam aile sağlıklı bir toplumu elde edebilmemiz için çünkü çocuklar bizim yarınlarımız. Sizlerde buna talipsiniz. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceklerdir. Onları da böylece aileye kazandırmış olacağız. Nurşen Hanım ve ekibimiz İstanbul’a giderek, buradaki ailelerimiz için özel bir çalışma yaptı. Böylelikle daha çabuk evlatlar ailelerine, ailelerde evlatlarına kavuşmuş oldu. Geçen sene 6 çocuk, Kırka Başvurularımız var. Bu konuda sizler örnek oluyorsunuz” diye konuştu.



“Tekirdağ örnek illerden biridir”


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu,Tekirdağ İlinin örnek il olduğuna değinerek, "İlimizde Koruyucu Aile olması uygun görülen ailelerimizin İstanbul ilinde Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan koruyucu aile hizmet modelinden faydalanılabilecek 12 çocuk ile eşleştirme çalışmaları sonucunda 5 koruyucu ailemizin 18. 07. 2019 tarihinde 5 koruyucu ailemizin de 29.07.2019 tarihinde sözleşmeleri tamamlanmış ve 10 çocuğumuz aile ortamında yetişmeleri amacıyla 10 aileye teslim edilmiştir. 2 çocuk ve iki ayrı için çalışmalar devam etmekte önümüzdeki hafta içerisinde onlarda ailelerine teslim edilerek sözleşmeleri imzalanacak toplamda 12 ailemiz 12 çocukla Koruyucu Aile Hizmet Modelinden faydalanılacaktır. İlimizde toplam 107 ailede 112 çocuğumuz bu hizmet modelinden faydalanmaya devam etmektedir. 2018 yılı içerisinde 6 çocuğumuz İstanbul ilinden, 3 çocuğumuz Kırklareli ilimizdeki ailelerinin yanına yerleştirilmiştir. İlimiz bu konudaki çalışmaları ile örnek illerden biridir" şeklinde konuştu.



“Tekirdağ’da ilk ve tek aileyiz”


Tekirdağ’da iki farklı ailenin 2 farklı çocuğun koruyuculuğunu üstlenen Hülya Manap, "Tekirdağ’da ilk ve tek aileyiz. Koruyucu aile olarak iki farklı ailenin iki çocuğunu sahiplenen aileyiz. Çocuklarım 2008 ve 2018 doğumlu. Çocuklarımla mutluyum. İlk çocuğun kardeş istemesi ile diğer çocuğunda koruyuculuğunu üstlendik" diye konuştu.



Koruyucu aile olmak için gerekli belgeler


Koruyucu Aile olmak üzere başvuruda istenilecek belgelere de değinen Uslu, "25-60 yaş arası, il sınırları içerisinde ikamet eden, sabıka kaydı, sağlık kurulu raporu, diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, 4 tane vesikalık, aile fotoğrafları, gelir beyanı gereklidir" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:59
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