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‘Koruyucu Ailede Adaptasyon Sürecinin Geliştirilmesi Projesi’ sertifika töreni

Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen ERASMUSprogramı kapsamında koruyucu ailede adaptasyon sürecinin geliştirilmesi projesi yapılandırılmış kursu tamamlandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:57
‘Koruyucu Ailede Adaptasyon Sürecinin Geliştirilmesi Projesi’ sertifika töreni

Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen ERASMUSprogramı kapsamında koruyucu ailede adaptasyon sürecinin geliştirilmesi projesi yapılandırılmış kursu tamamlandı.


Hollanda’nın Rotterdam şehrinde düzenlenen kursa katılan AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür Yardımcıları Tamer Ekinci, Harun Akpınar,Çocuk Destek Merkezi Müdürü Mehmet Polat, AÇSH Şube Müdürleri Bekir Gezer, Süleyman Duman, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Zalkif Binici ve koruyucu aile, çocuk hizmetleri ileAR-GE biriminde çalışan 15 kişilik ekibe kurs sonunda Hollanda’da bulunan Sloten Eğitim Danışmanlık Şirketi Eğitmeni Bep van Sloten tarafından sertifika verildi.


AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş,kurum AR-GE birimi tarafından hazırlanan projelerin kurum çalışanlarının mesleki gelişimi ve kurum vizyonu açısından son derece önemli olduğunu belirterek, farklı içerikli projelerin hayata geçmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.


Hollanda’da ki kursun son derece verimli geçtiğini belirten İlbaş, şunları söyledi: ‘ Hollanda da düzenlenen programla çeşitli kurumlarla iş birliği yapma fırsatı bulduk. Korunmaya muhtaç çocuklara koruyucu aile hizmeti sundukları gerekçesiyle ailelere sunulan sosyo ekonomik destek, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden özellikle eğitim ve danışmanlık destek başlığında geliştirmeler yapmak ve yetişkin eğitimini koruyucu aile hizmet başlığının ana girdisi haline getirmek amaçlanmaktadır. Program oldukça verimli geçti, ekibimiz farklı hizmet modelleri hakkında analizler yapma fırsatı buldu.Programa emeği geçen kurumlarımıza ve verimli bir program hazırlayan eğitmenimiz Bep Van Sloten’a teşekkür ediyorum’’dedi.


Sloten ise Erzurum grubunu Hollanda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek,bu gibi önemli projeleri desteklemeye devam edeceklerini, koruyucu aile hizmet modelinin Türkiye’de başarılı bir şekilde uygulandığını ifade etti.


Programda Hollanda’daki koruyucu aileler ve koruyucu aile konusunda destek veren sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya gelinerek, alınan eğitimler konusunda interaktif eğitimlere yer verildi.


Konuşmaların ardından kursa katılan kurum idareci ve çalışanlarına Sloten tarafından sertifikaları verildi. .

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:57
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