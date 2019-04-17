0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Koruncuk Vakfı'nın İzmir'deki çocuk köyü açıldı

Urla'da Koruncuk Vakfı'nca eğitim hakkı risk altındaki kız çocuklarına hizmet vermek amacıyla hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen çocuk köyü açıldı

17 Nisan 2019 Çarşamba 22:57
Koruncuk Vakfı'nın İzmir'deki çocuk köyü açıldı

İZMİR(AA) - Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı'nca eğitim hakkı risk altındaki kız çocuklarına hizmet vermek amacıyla hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen çocuk köyü Koruncukköy Urla açıldı.

İzmir'in Urla ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 15 dönümlük arazi üzerine inşa edilen Koruncukköy Urla'nın açılışında konuşan Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Özbek, yıllarca hayalini kurdukları ikinci çocuk köyünü hizmete açmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Açılışın vakfın kuruluşunun 40. yıl dönümüne denk geldiğini ifade eden Özbek, "Eğitime erişimi kısıtlı çocuklarımızı çağdaş bireyler olarak hayata hazırlanmasını sağlayacak Koruncukköy Urla'yı bugün açıyoruz. Bu konuda bize destek veren Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a sonsuz şükranlarımızı huzurlarınızda tekrar sunmak istiyorum." diye konuştu.

Koruncukköy Urla'nın ilk misafirlerini kabul etmeye hazır olduğunu dile getiren Koruncuk Vakfı İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli de köyde 10 aile evi, 2 gençlik evi, bir sosyal tesis, idari bölüm, sığınaklar, depolar ile açık yaşam alanları bulunduğunu vurguladı.

Nişli, vakıf olarak 18 yaşının bağımsız yaşama geçilmesi için çok erken olduğunu düşündüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın her biri kendi ayakları üzerinde tamamen durana kadar maddi ve manevi desteğimizi esirgemeyeceğiz. Koruncukköy Urla'nın izlenebilir ve sürdürülebilir bir proje olması açısından da çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatlarına devam ederken mutlaka eğilimlerine göre yaşamları boyunca onlara destek olabilecek hobilerinin olmasını, spor yapmalarını, sanatsal - kültürel faaliyetlere katılmalarını destekleyeceğiz."

- Ünlülerden destek

Açılışa sanatçılar Halit Ergenç, Selma Ergeç, Selim Bayraktar, Berrak Tüzünataç, Pelin Karahan, manken ve sporcu Çağla Kubat da katıldı.

KoruncukKöy Urla'nın temel atma törenine de katılmış olan sanatçı Halit Ergenç de köyün kurulmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

Korunmaya muhtaç bir çocuğun insan olmayı, hayata tutunmayı ve kendi geleceğini kendinden sonra yetiştireceği nesilleri yetiştirmeyi öğrenmesinin ancak ona sevgi ile bakan bir çift göz ve onu sevgiyle kucaklayacak insanlarla mümkün olacağını vurgulayan Ergenç, "Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı da bunu yapıyor. Bugün burada gerçekleşmiş olan köy ve sistem burada yetişecek çocuklardan geleceğe dair güzel şeyler bekleyebiliriz." dedi.

Konuşmaların ardından Cihan Okan konser verdi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 22:57
  1. çocuk
  2. Koruncukköy Urla
  3. KÖY

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bülent Arınç'tan 'seçim' değerlendirmesi: 'Arif olan anlar' demiştim
    1. Bülent Arınç'tan 'seçim'..
    2. UMH'den UCM'ye "Hafter'i yargılayın"..
    3. Gol düellosundan Tottenham çıktı
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 18 Nisan 2019
    5. Suudi Arabistan 2020 yılındaki G20..
    6. Liverpool, Porto’yu farklı geçti
    7. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    8. Nevşehirli kadınlar üretecek Anadolu..
    9. Adana'da evli çift köpek saldırısında..
    10. Netanyahu Batı Şeria vaadi için Trump..
    11. Samsun’da tır devrildi: 1 yaralı
    12. Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
    13. Abdullah Gül'den 'İmamoğlu'..
    14. “Meteler” filminin galası Nevşehir’de..
    15. İşte İmamoğlu için en çok sevinenler!..
    16. İngiltere'den "cinsel içeriğe yaş..
    17. Eski TBMM Başkanı Arınç’ın Çorum..
    18. Portekiz'de facia: 28 ölü!
    19. 64 yaşındaki sürücü kazada yaralandı
    20. Fransa Türk Federasyonu, Ülkü Ocakları..
    21. Rusya, Ukraynalı 12 denizcinin gözaltı..
    22. UMH'den Arap Birliğine olağanüstü..
    23. Fransa bu videoyu tartışıyor
    24. Poroşenko: “BBC’den alınan tazminatı..
    25. "Kıbrıs'ta zaman yaratıcı fikirleri..
    26. Domuz beyni kesimden saatler sonra..
    27. Muğla Büyükşehir Meclisinde 10 kadın..
    28. Portekiz'de trafik kazasında 28 Alman..
    29. Beşiktaş ve Galatasaray onun için..
    30. Basketbolda maçın ardından
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    ABD'den skandal harita! İlk görüntüyü yayınladılar
    ABD'den skandal harita! İlk görüntüyü yayınladılar
    Yıldırım ve İmamoğlu törende karşılaştı!
    Yıldırım ve İmamoğlu törende karşılaştı!