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Koruma ve bakım altındaki her çocuğun özel bir ağacı olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Koruma ve bakım altındaki her çocuğumuzun özel bir ağacı olacak. Çocuklarımız, Türkiye'nin dört bir yanında, geleceğimizi güzelleştirmek için binlerce ağaç dikecek" dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:13
Koruma ve bakım altındaki her çocuğun özel bir ağacı olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koruma ve bakım altındaki her çocuğun özel bir ağacının olacağını belirterek, "Çocuklarımız, Türkiye'nin dört bir yanında, geleceğimizi güzelleştirmek için binlerce ağaç dikecek." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Çocuk Bahçesi" isimli ağaç dikme kampanyası ile Türkiye'nin dört bir yanında, çocukların kazma küreklerini alıp, geleceği daha da güzelleştirmek için binlerce ağaç fidanı dikeceğini bildirdi.

Koruma ve bakım altında olan çocuklara çevre bilincini kazandırmak, orman sevgisini aşılamak, ağaçların ve çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak için 81 il genelinde fidan dikimi yapılacağını belirten Selçuk, "Koruma ve bakım altındaki her çocuğumuzun özel bir ağacı olacak. Çocuklarımız, Türkiye'nin dört bir yanında, geleceğimizi güzelleştirmek için binlerce ağaç dikecek." değerlendirmesinde bulundu.

- Fidan dikimine bugün başlanıyor

Selçuk, ağaç dikim günlerinin bugünden itibaren 30 Mart'a kadar gerçekleştirileceğini, 0-18 ay grubu da dahil olmak üzere, her çocuk adına birer fidanın toprakla buluşacağını kaydetti.

Ağaç dikme kampanyasının çok önemli olduğunu vurgulayan Selçuk, projeyi hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını, hedefin devlet koruması ve bakımı altında bulunan tüm çocukların ismine özel birer ağaç fidanı dikilmesi olduğunu bildirdi.

Fidanların her ilin iklim ve toprak koşullarına uygun seçileceğini belirten Selçuk, ağaç bakımlarının da çocuklar tarafından gerçekleştirileceğini anlattı.

Bakan Selçuk, açıklamasında "Aşılama, budama gibi işlemlerle bizzat ilgilenebilme imkanı bulan çocuklarımız böylelikle, toprakla daha yakın temas kuracak ve bir fidanın gelişimine de şahitlik etmiş olacak. Her ağaç fidanında her bir çocuğumuzun ismi de yazılacak. Hedefimiz, çocuklarımızın toprağa emanet ettikleri fidanlarla daha yakın bir bağ kurmalarını ve onları yetiştirme noktasında şevklerini arttırmak." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:13
  1. Çocuk Bahçesi
  2. Zehra Zümrüt Selçuk

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