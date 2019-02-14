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Koruma altındaki hayvanları avlayana 31 bin 943 TL para cezası

Bartın’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda ele geçirilen koruma altındaki kızıl geyik ve karacaları avlayan şahsa toplamda 31 bin 943 TL ceza kesildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:16
Koruma altındaki hayvanları avlayana 31 bin 943 TL para cezası

Bartın’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda ele geçirilen koruma altındaki kızıl geyik ve karacaları avlayan şahsa toplamda 31 bin 943 TL ceza kesildi.


Bartın’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gökçekıran köyünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda M.Ö. isimli şahsın evine baskın yapıldı. Çeşitli uyuşturucu ve silahların bulunduğu evde 4 adet karaca, 1 adet kızıl geyik, 5 adet yaban domuzu dişi ve 1 adet yeni avlanmış çulluk da bulundu. Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bildirilmesinin ardından M.Ö.’ye31.420 TL tazminat, 773 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:16
  1. doğa

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