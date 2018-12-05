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Koruma altındaki çocuklara yönelik cinsel taciz ve şiddet davası

Uşak'ta Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ile Kız Yetiştirme Yurdu'nda, 28 çocuğa cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulundukları ileri sürülen 2 sanık ile "suçu bildirmeme" suçunu işledikleri öne sürülen aralarında yurt görevlilerinin bulunduğu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:19
Koruma altındaki çocuklara yönelik cinsel taciz ve şiddet davası

UŞAK (AA) - Uşak'ta Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ile Kız Yetiştirme Yurdu'nda, 28 kız ve erkek çocuğuna cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulundukları ileri sürülen 2 sanık ile "suçu bildirmeme" suçunu işledikleri öne sürülen aralarında yurt görevlilerinin bulunduğu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bazı mağdur çocuklar ile bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar, tanıklar ve küçük yaştaki çocukların ifadelerine eşlik etmek amacıyla sosyal çalışmacı katıldı.

Sanıkların kimlik kontrollerinin yapılmasının ardından Denizli'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tanık kız çocuğu F.N.Y, 2014 yılında Uşak Kız Yetiştirme Yurdu'nda kaldığını, yaşanan cinsel istismar olaylarının bazılarına tanıklık ettiğini söyledi.

F.N.Y. ifadesinde yurtta öğretmen olarak görev yapan V.Ş'nin, yurtta kalan K.K'yi öptüğünü gördüğünü belirtirken, "Bir gün toplu olarak sinema izliyorduk. Herkes odasına gitti ben, K.K. ve öğretmen kaldı. Bir ara uyuya kaldım. Uyandığımda V.Ş'nin, K.K'yı öptüğünü gördüm." dedi.

Kendisinin başına yurtta herhangi bir olumsuzluk gelmediğini anlatan F.N.Y. bu nedenle şikayetçi olmadığını beyan etti.

-"Beni 3,4 kez tokatladı"

Mahkemeye ifade veren mağdur çocuklardan K.Y. ise yurtta kaldığı sürede bekçi olarak görev yapan sanık S.T'nin kendisini ve bazı arkadaşlarını dövdüğünü söyledi.

S.T'nin kendisini 3,4 kez tokatladığını belirten K.Y. "Bazı çocukların sırdından morluklar gördüm. Bunlardan birisi R.S. idi. R.S. konuştuğumuzda bunu S.T'nin yaptığını söyledi. S.T, çocukları tokatlıyor, bazılarını boğazından tutup yukarı kaldırıyordu. Sürekli küfrediyordu." dedi.

S.T'den şikayetçi olduğunu belirten K.Y, yurtta zaman zaman kötü muameleye uğradıklarını ifade etti.

Duruşmaya tanık olarak katılan 5 çocuk da yurtta kaldıkları sürede S.T'nin bazı çocukları dövdüğünü gördüklerini belirtti.

Sanık ve mağdur avukatlarının savunmalarının ardından delillerin toplanması amacıyla duruşma ertelendi.

- "Kamu vicdanı yaralandı"

Mağdur çocukların avukatlarından Ezgi Sağcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağdur ve tanık beyanlarına dikkati çekerek "Yaşanalar çok üzücü. Çok sayıda kız çocuğunun cinsel istismara, bazı kız çocuklarının bir kişi tarafından cinsel tacize uğradıkları, çok sayıda çocuğunda bir kişi tarafından dayak, eziyet ve kötü muameleye maruz kaldığı mağdur ve tanık ifadeleriyle ortaya çıkıyor. Dava kamu vicdanını yaralamaktadır. Uşak Barosu olarak davanın sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

- Dava

Uşak'ta Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ile Kız Yetiştirme Yurdu'nda, 2011-2014 yılları arasında 28 kız ve erkek çocuğuna cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulundukları ileri sürülen 2 sanık ile "suçu bildirmeme" suçunu işledikleri iddia edilen aralarında yurt görevlilerinin bulunduğu 14 sanık hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:19
  1. çocuk
  2. dava
  3. Dayak
  4. Duruşma
  5. taciz

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