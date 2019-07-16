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Koruma altındaki çocuklar15 Temmuz’u resim ve şiirle anlattı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kuruluşlarında kalan koruma altındaki çocukların yaptığı resimler ve yazdığı şiirler ile 15 Temmuz anlatıldı.

16 Temmuz 2019 Salı 17:05
Koruma altındaki çocuklar15 Temmuz’u resim ve şiirle anlattı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kuruluşlarında kalan koruma altındaki çocukların yaptığı resimler ve yazdığı şiirler ile 15 Temmuz anlatıldı.


15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin milli iradesine yapılan saldırı ve darbe teşebbüsü ile vatandaşlarımızın destansı mücadelesinin daha iyi anlaşılmasının sağlanması için o gece yaşanılanları koruma altındaki çocuklar resim ve şiire döktü.


Koruma altındaki Çocuklarda milli iradenin pekiştirilmesi ve demokrasinin öneminin kavratılması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında kurum içinde açılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında eserleri dereceye giren öğrenciler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’le birlikte Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti.


Çocukların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, çocuklarla sohbet ederek, dereceye giren eserleri tek tek inceledi.


Çocukların duygularını aktardıkları resim, şiir ve kompozisyonda darbeci askerler tarafından vurulan sivil vatandaşlar, uçan helikopterler, sokaklarda yürütülen tanklar ve tankların altına yatan ve önünde duran kahramanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar, şiirler ve camiler yer aldı.


Vali Aykut Pekmez, “15 Temmuz gecesi vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza ve milli iradeye karşı yapılan hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla kadını-erkeği, genci-yaşlısı sokaklara ve meydanlara inerek göğsünü tanklara, uçaklara ve bombalara siper ederek, bertaraf edilmiş ve geri püskürtülmüştür. Bugün al bayrağımızın gölgesi altında huzurlu bir şekilde yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Allah onlardan razı olsun mekânları cennet olsun. Aziz Türk milletinin darbecileri bertaraf etmedeki milli duruşunun anlaşılması amacıyla çizilen resimler ve yazılan şiir ve kompozisyonları çok anlamlı buluyorum. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.


Konuşmanın ardından Vali Aykut Pekmez, eserleri dereceye giren koruma altındaki çocukları tebrik ederek Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:05
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