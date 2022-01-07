Koruk suyu nedir? Khttps://www.yeniakit.com.tr/haber/kartalin-makinasiyla-1-yil-daha-1614911.html, tarifi

Koruk suyu olgunlaşmamış üzümleri ezip suyunu çıkartarak elde edilen oldukça ekşi, asitli bir içecektir. Orta çağ Avrupası'nda, özellikle de Batı Avrupa'da en yaygın içeceklerden biri olan koruk suyu, o dönemde eski Fransızcadaki biçimi ile vertjus olarak anılmıştır. Çoğu zaman tadını değiştirmek için içine limon ve çeşitli baharatlar atılır.

Koruk suyu nerede kullanılır?

Günümüzde ana yemekler içinde daha çok sirke kullanılsa da Orta çağ Avrupası'nda aşçıların en sık başvurduğu tatlandırıcı koruk suyudur. Bugün sadece bazı aşçıların salata süsleme amacıyla limon yerine kullandığı görülmekte.

Koruk suyu faydaları neler?

Şifalı içecek olarak bilinen koruk suyu, hazmı kolaylaştırması, mideyi rahatlatması, vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasındaki faydaları nedeniyle tercih edilen doğal içeceklerin başında geliyor.- Koruk suyu iştah açıcı bir özellik sağlar.

- Vücutta birikmiş olan zararlı toksinlerin atımında katkı verir.

- Antioksidan kaynağı olarak öne çıkar.

- Birçok farklı dış zararlıya karşı vücudu korur.

- Bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir.

- Göz sağlığını koruyucu bir etkisi bulunur.

- Yaz aylarında serinletici bir etki verdiği için yaygın biçimde kullanılır. İşte koruk suyu nasıl yapılır, tarifi

Koruk suyu yapımı için malzemeler

2 salkım koruk

1 su bardağı su

Tuz

Koruk suyu tarifi nasıl yapılır?

Asmadan koparılmış taze korukları yıkayın.

Ezerek suyunu çıkartın.

Ezilen korukların içine 1 su bardağı su ilave edin.

Korukları elle biraz sıkıp tülbentten geçirerek süzün.

Biraz tuz ilave edin.

Yemeklerin yanında içilir.