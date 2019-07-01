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Fehmi Koru'dan dikkat çeken Saadet Partisi çıkışı

Gazeteci Fehmi Koru, bugünkü yazısında Saadet Partisi ve parti lideri Temel Karamollaoğlu'na ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:43
Fehmi Koru'dan dikkat çeken Saadet Partisi çıkışı

Gazeteci Fehmi Koru, yazılarını yayınladığı kendi internet sitesinde davetli olduğu D-8'in 22'nci kuruluş yıl dönümü toplantısında Saadet Partisi'ne dair dikkat çeken tespitleri konu alan bir yazı kaleme aldı.

Yazısında Saadet Partisi'nin siyasal duruşunun saygın bir öneme sahip olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koru, "Son üç seçimde Saadet Partisi aldığı oy sayısı ve oranıyla mukayese kabul etmeyecek önemde bir varlık gösterdi" dedi.

Siyasi etkinliğin ortaya çıkmasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ilkeli siyasi tavrının etkili olduğunu dile getiren Koru, "Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı olarak, ilkeli bir davranışla hep doğruları savundu, ülkenin hayrına olduğuna inandığı tespitler eşliğinde çıkış yolları aradı ve diğer partileri de kendi görüşü istikametinde davranmaya sevk etti" şeklindeki ifadelere yer verdi.

"O çizgi ve dalgalanma oya tahvil olmasa bile..."

Yaşanan siyasi gelişmeler kapsamında Saadet Partisi tabanının Karamollaoğlu'nun icraatlarından memnun olduğunu dile getiren Koru, şu ifadeleri kullandı:

"Her partinin tabanında lider kadrosunun yanlışlarına sesli veya sessiz tepki veren bir kesim mutlaka bulunur; yakından izlemeye çalıştığım Saadet Partili kitlede bunun tam tersi bir görüntü var: Taban, partilerinin siyasi çizgisinden ve bunun ülkede meydana getirdiği dalgalanmalardan olağanüstü memnun; o çizgi ve dalgalanma oya tahvil olmasa bile…"

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:43
  1. Saadet Partisi
  2. Fehmi Koru

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