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Korucuyu şehit eden terörist enselendi

Uludere ilçesinde geçen yıl PKK'lı  teröristlerce düzenlenen, güvenlik korucusu Paksoy'un şehit olduğu saldırının faili terörist K.B. yaralı yakalandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:13
Korucuyu şehit eden terörist enselendi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2014 yerel seçimlerinde  AK Parti'den belediye başkanı adayı olan güvenlik korucusu Paksoy'un 31 Ağustos  2017'de Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evinin önünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit düşmesinin ardından yürütülen soruşturmada, saldırının faili olduğu ve çeşitli eylemlere karıştığı gerekçesiyle K.B. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunuyordu.

Terörist K.B'nin Şenoba beldesindeki bir mağarada olduğu bilgisi  üzerine jandarma ekiplerince operasyon yapıldı.

Güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren K.B.  çıkan çatışma sonucu yaralı yakalandı.

Güvenlik güçlerinin bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 09:13
  1. pkk

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