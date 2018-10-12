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Resmi Gazete'de yayımlandı! Koruculara silah ruhsatı verilebilecek

Güvenlik korucusu olanlar ile emekli güvenlik korucularına "can güvenliği nedeniyle" talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verilebilecek. Konuyla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

12 Ekim 2018 Cuma 10:47
Resmi Gazete'de yayımlandı! Koruculara silah ruhsatı verilebilecek

Güvenlik korucuları ile emekli güvenlik korucularına talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verilebilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, güvenlik korucusu olanlar ile emekli güvenlik korucularına "can güvenliği nedeniyle" talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verilebilecek.

Söz konusu yönetmelik değişikliği 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümleri gereğince yapıldı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:47
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  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Resmi Gazete

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