0553 313 94 23

Korucuk’ta toplu taşımaya yeni düzenleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, Korucuk Halk Otobüsü esnafı ile bir araya geldi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
Korucuk’ta toplu taşımaya yeni düzenleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, Korucuk Halk Otobüsü esnafı ile bir araya geldi.



Son günlerde bölgede yaşanan ulaşım sorunları hakkında istişarede bulunulurken Korucuk Halk Otobüsü esnafı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından taşımacılığa ilişkin çeşitli kararlar alındı. Korucuk Halk Otobüsü esnafı ile bir araya gelen Fatih Pistil, “Korucuk Özel Halk Otobüslerinin tarifesini Belediye otobüslerinde olduğu gibi 3 TL’den 2.50 TL’ye çektik. Yoğunluk olan saatlerde sefer sıklaştırması yaptık. 14 Şubat Perşembe günü yarın yeni uygulamamız faaliyete geçecek. Vatandaşlarımızın toplu taşımada memnuniyetlerini arttırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Toplantıda alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, “Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı olarak Korucuk mahallesinde gelen talepler üzerine ara tatil sonrasında Belediye otobüslerine ilave seferler düzenlemiştik. Maliyetleri artan ve gelirleri azalan özel halk otobüs işletmecilerimizin bu duruma ilişkin yeni bir talepleri oldu. Konuyu daire başkanlığımızda esnaflarımızla, vatandaşlarımızın taleplerini göz önüne alarak birlikte değerlendirdik” diye konuştu.



Şikayet konusu saatlerde ilave sefer sıklaştırması yapıldığını belirten Pistil, “Korucuk Özel Halk Otobüsü esnafıyla beraber aldığımız kararla, Korucuk Özel Halk Otobüslerinin tarifesi 3 TL’den 2.50 TL’ye çekildi. Personel ve diğer kurumsal kart indirimleri de yine Belediye Otobüslerinde olduğu gibi uygulanacak. Şikayet konusu saatlerde ilave sefer sıklaştırması yapıldı ve Belediye otobüs seferleri 23.45’e kadar devam edecek. Araçların günlük temizliği için kısa süre içinde Korucuktaki otobüs garajında bir sistem kurulacak ve günlük temizlik yapılması sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların ilettiği yolculara davranış, yolcu almama, ayakta yolcu yoğunluğu konularını ivedilikle takip edecek, şikayetleri anında değerlendireceğiz. 14 Şubat Perşembe günü yani yarın hayata geçireceğimiz kararların tüm Korucuk halkına ve halk otobüsü esnafına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule Yüksel Şenler yoğun bakımda mı? Sağlık durumu son dakika
    1. Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule..
    2. Venezuelalı muhalifler PDVSA ve..
    3. Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldı |..
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2019
    5. Sudan Devlet Başkanı Beşir: "2019,..
    6. "İsrail ve Arap ülkeleri ortak çıkarı..
    7. Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında..
    8. Hemzemin geçitte feci kaza: bisikletli..
    9. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
    10. EYOF 2019
    11. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
    12. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
    13. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
    14. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
    15. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
    16. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
    17. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
    18. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
    19. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
    20. Paris'teki gösteride polisi döven..
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir