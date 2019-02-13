Korucuk’ta toplu taşımaya yeni düzenleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, Korucuk Halk Otobüsü esnafı ile bir araya geldi.

Son günlerde bölgede yaşanan ulaşım sorunları hakkında istişarede bulunulurken Korucuk Halk Otobüsü esnafı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından taşımacılığa ilişkin çeşitli kararlar alındı. Korucuk Halk Otobüsü esnafı ile bir araya gelen Fatih Pistil, “Korucuk Özel Halk Otobüslerinin tarifesini Belediye otobüslerinde olduğu gibi 3 TL’den 2.50 TL’ye çektik. Yoğunluk olan saatlerde sefer sıklaştırması yaptık. 14 Şubat Perşembe günü yarın yeni uygulamamız faaliyete geçecek. Vatandaşlarımızın toplu taşımada memnuniyetlerini arttırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, “Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı olarak Korucuk mahallesinde gelen talepler üzerine ara tatil sonrasında Belediye otobüslerine ilave seferler düzenlemiştik. Maliyetleri artan ve gelirleri azalan özel halk otobüs işletmecilerimizin bu duruma ilişkin yeni bir talepleri oldu. Konuyu daire başkanlığımızda esnaflarımızla, vatandaşlarımızın taleplerini göz önüne alarak birlikte değerlendirdik” diye konuştu.

Şikayet konusu saatlerde ilave sefer sıklaştırması yapıldığını belirten Pistil, “Korucuk Özel Halk Otobüsü esnafıyla beraber aldığımız kararla, Korucuk Özel Halk Otobüslerinin tarifesi 3 TL’den 2.50 TL’ye çekildi. Personel ve diğer kurumsal kart indirimleri de yine Belediye Otobüslerinde olduğu gibi uygulanacak. Şikayet konusu saatlerde ilave sefer sıklaştırması yapıldı ve Belediye otobüs seferleri 23.45’e kadar devam edecek. Araçların günlük temizliği için kısa süre içinde Korucuktaki otobüs garajında bir sistem kurulacak ve günlük temizlik yapılması sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların ilettiği yolculara davranış, yolcu almama, ayakta yolcu yoğunluğu konularını ivedilikle takip edecek, şikayetleri anında değerlendireceğiz. 14 Şubat Perşembe günü yani yarın hayata geçireceğimiz kararların tüm Korucuk halkına ve halk otobüsü esnafına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.