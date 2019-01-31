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Korsika'daki silahlı saldırı

31 Ocak 2019 Perşembe 03:19
Korsika'daki silahlı saldırı

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, dün ülkenin Korsika Adası'nda düzenlenen silahlı saldırının failinin intihar ettiğini bildirdi.

Castaner, yaptığı açıklamada, Bastia kentindeki silahlı saldırının ardından polisin başlattığı operasyon sonucu failin intihar etmiş halde bulunduğu belirtti.

Bastia'da bir kişinin sokakta ateş açması sonucu bir kişi yaşamını yitirmiş, biri polis 6 kişi yaralanmıştı. Saldırgan olayın ardından kaçmıştı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 03:19
  1. Fransa
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