Korsika’da kabus: Gecede 1000 hektar kül oldu

Fransa’nın Korsika Adası’nda çıkan yangında bin hektarlık alan zarar görürken, onlarca ev küle döndü.

Fransa’nın güneydoğusundaki Korsika Adası’nda bin hektar yeşil alan ve birçok konut bir gecede kül oldu. Fransa’nın güneyinde bulunan Korsika Adası’nda Cumartesi gecesi çıkan yangın, 100 kilometre hızla esen fırtınanın etkisiyle saatler içinde adaya yayıldı.

Birçok köyü tehdit eden yangının sebebi açıklanmazken, ölen ve yaralananlar olduğu yönünde bir bilgi paylaşılmadı. Vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntüler ise yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Cumartesi gecesi çıkan yangının halen devam ettiği, söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.