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"Korsan taşımanın her türlüsüne karşıyız"

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Alnının teriyle ekmeğini kazanan esnafımızın yanındayız. Bu şehrin sorunlarını bu şehrin yükünü taşıyanlarla beraber çözeceğiz"

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:37
"Korsan taşımanın her türlüsüne karşıyız"

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, korsan taşımanın her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, "Alnının teriyle ekmeğini kazanan esnafımızın yanındayız. Bu şehrin sorunlarını bu şehrin yükünü taşıyanlarla beraber çözeceğiz." dedi.

Sultanbeyli'de bir taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerin sorunlarını dinleyen Yıldırım, korsan taksicilerin taksici esnafının emeğine haksız bir şekilde ortak olduğunu ve haksız rekabete yol açtıklarını anlattı.

"Korsan taşımanın her türlüsüne karşıyız. Haksız rekabet oluşturuyor. Alnının teriyle ekmeğini kazanan esnafımızın yanındayız. Bu şehrin sorunlarını bu şehrin yükünü taşıyanlarla beraber çözeceğiz." diyen Yıldırım, taksicilerin vergisini ödediğini, sorunları tam bir dayanışma halinde oldukları taksicilerle çözeceklerini dile getirdi.

Ardından bölgedeki esnafı da ziyaret eden Yıldırım'ın, "Nasıl buldunuz burayı?" sorusuna gazeteciler, "Siz nasıl buldunuz?” karşılığını vermesi üzerine Yıldırım, "Yorum yok” diyerek espriyle yanıt verdi.

Binali Yıldırım, ayrıca hayatını kaybeden sinema oyuncusu Ayşen Gruda için de "Çok değerli bir sanatçıydı, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in eşlik ettiği Yıldırım, eniştesi Mecit Dertli'nin annesi Sultan Dertli'nin Ümraniye Hz. Ali Camisinde kılınan cenaze namazına da katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:37
  1. Binali Yıldırım
  2. korsan taksi
  3. Sultanbeyli
  4. taksi

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