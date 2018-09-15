Korsan servise yakın markaj

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, velilere, okul servis araçlarına verilen plaka serisine dikkat etmeleri uyarısında bulunarak, “Velilerimiz çocuklarını teslim ederken, plakalardan yetkili bir servis aracı olup olmadığını çok net bir şekilde anlayacaklar. Dolayısıyla korsan servisin önüne geçilmiş olacak” dedi.

Öztürk, İstanbul’da bu yıl ilk, orta ve lise öğrencilerine 18 bin 500 okul servis aracının hizmet vereceğini söyledi. İstanbul‘da olumsuz görüntüleriyle zaman zaman medyaya da yansıyan “korsan servis“ sorununa değinen ve bu sorunun seri plakayla çözüleceğini belirten Öztürk, İstanbul‘daki okul servis plakalarının yavaş yavaş değişmeye başladığını ifade etti.

Geçen yıl İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar kapsamında İstanbul’da okul servis araçlarına 34 LAA 001’den başlayan, 34 LZZ 999’a kadar devam eden bir plaka serisi verildiğini ifade eden Öztürk, “Velilerimiz çocuklarını teslim ederken bu plakalardan yetkili bir servis aracı olup olmadığını çok net bir şekilde anlayacaklar. Dolayısıyla korsan servisin önüne geçilmiş olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Bir servis aracında öncelikle, öğrencinin sağlıklı şekilde seyahat etmesini sağlayan 3 noktalı emniyet kemerinin bulunması gerektiğini aktaran Öztürk, servislerde araç takip sistemlerinin yanı sıra okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar için hosteslerin bulunmasının şart olduğunu ifade etti. Öztürk, velileri servis şoförlerini ve hosteslerini tanımaları konusunda uyardı.