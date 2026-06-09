Korsan Başkan Özgür'den provokasyona devam: Darbeyi bir kez daha Meclis önünde püskürttünüz!

CHP'de grup toplantısı krizinde düğüm Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağduyu çağrılarını dinlemesiyle çözülürken CHP’nin korsan genel başkanı gibi davranmaya devam eden Özgür Özel, Meclis önünde ‘Hain Kemal’ sloganları arasında yandaşlarına seslendi.

Yandaşlarını provoke eden Özel, “Siz bugün Türkiye’nin çoğulcu partisi ve kuruluşun partisi olan CHP’ye, bu meclisi kurmuş olan, demokrasiyi, sandığı getirmiş olan CHP’ye karşı, onun seçilmiş genel başkanına, milletvekillerine karşı AK Parti yargısının girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi önlemeye çalıştınız. Bir kez daha darbeyi püskürttünüz” diye gerçek dışı söylemlerle Meclis önünde bekleyen yandaşları gaza getirmeye çalıştı.

SİZ OLMASAYDINIZ O TİPLER BURADA OLACAKTI

Özel; “Siz olmasaydınız baba ocağına Pazar sabahı 7’de, partinin sokağından bile geçmemesi gereken tipler, bugün de bu meclisin kapısına dayanacak, sanki CHP misafiriymiş gibi içeri sokulacak, grubu gerekirse kaba kuvvetle ele geçirecek atanmış bir görevle gelen birisi konuşacaktı. Bugün karşı karşıya geldiniz. Yüreğim ağzımda izledim. Ama siz hukuktan AK Parti’nin yapmış olduğu yargı darbesinden verilen haksız hukuksuz kararlar, onların 81 ile haber salmasıyla, illerinin hiçbir yerinde olmayanlar, umudu olmayanlar, bir anda geldiler. Ama partinin yanında, haklının yanında, tarihin doğru tarafından durmak isteyen sizler geldiniz, kendinizi o iri haksızlara karşı siper ettiniz. Helal olsun size. Bundan sonra kimse çalı kuşağına mavzer süsü vermeye tenezzül etmesin. Bin kişiyle grup toplantısı yaparım, meşruiyet devşiririm derseniz o bin kişinin karşısına o yürekli insanlar çıkar. Size karşı hem minnet hem de odamdan izlerken büyük bir mahcubiyet duydum. Meclis başkanının olumsuz görüntü olmasın diye ziyaretçi yasağı getirdi. Zaten sizin buradaki varlığınız bir grup toplantısı yaptırmaktan öte, hukuksuz girişime engel olmaktan öte, partinin hukukuna, sandığa ve hepimizin geleceğine sahip çıkmaktı. O yüzden belki grup salonu sizlerin bu onurlu bedenlerinizden mahrum. Ama sizlere müteşekkir olarak size şunu söyleyeceğim: Siz üzerinize düşeni öyle bir yaptınız ki bu duruşunuz parti tarihinde unutulmayacak duruşlardan biri olarak kazınacak tarihe” şeklinde konuştu.

MİLLETİN KALBİNE ‘İKTİDAR’ DİYEREK YÜRÜYÜN

“İki ses geliyor. Bu iki sesten birisi kurultay, bir tanesi iktidar. Önce kurultayı yapacağız, sonra iktidara yürüyeceğiz” ifadelerini kullanan Özel, “Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinize minnet duyuyorum. Buradan ayrılırken öfke sözleriyle değil, iktidar umuduyla yürüyün. Partinin iktidar yürüyüşünden asla taviz vermeyeceğimi, asla teslim olmayacağımızı ve sizleri mahcup etmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Evlerinize, iş yerlerine doğru, milletin damarlarına doğru ‘İktidar, iktidar’ diyerek yürüyeceksiniz. Ben grup toplantısında Türkiye’ye sesleneceğim. Siz milletin kalbine ‘iktidar’ diyerek yürüyün. Bugün Manisa’ya Ferdi Zeyrek’e gidememiştim. Siz bu tutumunuzla beni Manisa’ya yetiştiriyorsunuz” diyerek Ferdi Zeyrek’in fotoğrafını yandaşlarına gösterip teşekkür etti.