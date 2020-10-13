Koronayla mücadelemize Avrupa’dan övgü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından hazırlanan 2020 Türkiye İlerleme Raporu’nda, Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesine ilişkin olumlu tespitlere yer verildi. Sağlık Bakanlığınca sağlık kuruluşları ve çalışanları üzerindeki yükü en aza indirmek ve halk sağlığını korumak için önlemler alındığına işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:



tüm bireylere test hakkı verildi



“Türkiye, bulaşıcı hastalıklara ilişkin AB Direktifleri ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Sağlık Tüzüğü doğrultusunda eylemler gerçekleştirmiştir. Türk makamlarının resmi açıklamalarına göre, Türk sağlık sistemi Kovid-19 salgınıyla başa çıkmaktadır. Sosyal güvenliğine bakılmaksızın tüm bireylere test ve hastanede yatma hakkı verilmiştir. Türkiye; okulların, halka açık yerlerin kapatılması, hafta sonu sokağa çıkma yasakları, genç ve yaşlıların sıkı bir şekilde korunması dahil olmak üzere sıkı önlemler almış ve uzmanlardan oluşan bir görev gücü oluşturmuştur. Türkiye, krizin erken dönemlerinden beri AB tarafından finanse edilen proje aracılığıyla Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile iş birliği yapmakta ve Ortak Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen SARS-Cov-2 testi için bağışlanan pozitif kontrol materyalinden faydalanmaktadır. Türkiye, Haziran 2020’de ECDC ile veri paylaşımına başlamıştır.”



“Antibiyotik reçeteleri % 35’ten % 25’e düştü”



Raporda, sağlık alanında hayata geçirilen uygulamalara ve faaliyetlere ilişkin de değerlendirme yapıldı. Türkiye’nin, AB halk sağlığı müktesebatını uygulamak için gereken yapıların kurulması ve mevzuat uyumunda bazı ilerlemeler kaydettiği vurgulanan raporda, bulaşıcı hastalıklar ve sağlığa yönelik ciddi sınır ötesi tehditler alanında iyi ilerleme sağlandığı kaydedildi. Raporda, antibiyotik kullanımına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: “Reçetesiz antibiyotik satışına ilişkin incelemeler devam etmiştir. Elektronik reçete sisteminin izlenmesi, antibiyotik reçetelerinde yüzde 35’ten yüzde 25’e azalma ile iyileştirmeler ortaya koymaktadır. Kanser kontrol programı kapsamında rahim ağzı ve meme kanseri taramaları yüzde 80’e ve ilgili hedef grupların yüzde 37’sine ulaşmıştır. Sağlık istatistikleri ve ölüm nedenlerine ilişkin verilerde halk sağlığı istatistiklerinin uyumu oldukça yüksektir.”