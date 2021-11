Koronaya yakalanmıştı... Hakan Ural tedavi sonrası ilk kez konuştu

Sunucu Hakan Ural bir süre önce koronavirüse yakalanmış ve yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ural, kendisine dua edenlere teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Şaşkın ve hafif paralizeyim. Hayat her saniye hepimize sormadan bin bir türlü sıkıntı veriyor. Muhakkak tüm insanlar için zor bir sınav. Bu dağıtımı yaparken yaş, boy, kilo, kariyer, tahsil, güç, kuvvet, şöhret herhangi bir kriter yok. Ne kadar yaşanmışlığın olursa olsun son saniyeye kadar bilmediklerimizi yaşayıp öğrenmeye devam edeceğiz bu bir döngü. Fazla uzatmak istemiyorum ama şu süreçte bana olan ilginiz, samimiyetiniz, sahip çıkma çabanız, bunu hissettirmeniz hakikaten tarifsiz.

Sizlerin bu süreçte verdiğiniz desteğe kendimi olabildiğince özel ifade etmek istedim. Bildiklerim vardı farkında olduklarım eyvallah ama bu kadar samimi çevrem, sevenim olduğunu vallahi bilmiyordum. Bilindikler dışında ailem, ekibim tarafından yansıyanların her biri ayrı bir hikaye. Yurdun dört bir yanından genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk, yaşlılarımız ettikleri dualar Allah razı olsun. Hep derim kalan ömrümdeki tek amacım vatanıma faydalı halkıma insanlarıma layık fayda sağlayan namusumuzla, şerefimizle bu süreci tamamlamak... Her şey çok ani gelişti atlattık atlatamadık derken süreç bir anda sıkıntıya girdi sonrası malum.erimizi yaşayıp öğrenmeye devam edeceğiz. Bu bir döngü.

Hamdolsun şimdilik tamamım. Bir tedirginlik oluyor tabii. Beni bu süreçte yalnız bırakmayan her dakika arayan soran atladığım dönemediğim kim varsa hakkını helal etsin. Yetişmem gerçekten mümkün değil... Ayrıca bana 6 gün evlat, kardeş, akrabası gibi bakan sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Hayatın çözülmesi mümkün olmayan gizemi devam eden her salise de başta taşıdığımız can olmak her şey olumlu olumsuz değişebilir! Allah'ıma hamdolsun. Allah dert sıkıntısı olanlara yardım etsin. Tekrar tekrar teşekkürler iyi ki varsınız."