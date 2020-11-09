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Korona Virüs Koronaya ne iyi gelir İbrahim Saraçoğlu
Korona Virüs

Koronaya ne iyi gelir İbrahim Saraçoğlu

Koronavirasten korunmak mümkün mü? Tüm dünya koronavirüs salgınına karşı amansız bir mücadele içinde. Dünyanın dört bir yanından her gün binlerce vefat haberi geliyor. Milyonlarca kişi bitkisel yollarla koronavirüsten korunmanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, nane koronavirüsten korur mu? | Kekik koronavirüsten korunmak için kullanılır mı? İbrahim Saracoğlu koronavirüs korunma kürü | Koronavirüse karşı bitkisel kür

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:52:00 - 2020-11-09 14:21:18
Koronaya ne iyi gelir İbrahim Saraçoğlu

Koronavirüsten korunmak için ne yenir ne içilir? | 2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Dünyanın dört bir yanında her gün binlerce can koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte ülkemizde de vaka sayısı arttı. Peki, koronavirüsten korunmak mümkün mü?

Koronaya ne iyi gelir İbrahim Saraçoğlu

Pek çok kişi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun koronavirüsten korunmak için bir tavsiyesi olup olmadığını araştırıyor. A Haber'e konuşan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüse karşı kullanılabilecek bitkilerden söz etti.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, “Kekiğin içerisinde uçucu yağlar var. Antiviral ve antibakteriyel anlamında çok etkili. Sadece kekik değil, adaçayı, karabaş, nane var. Bütün bunlar uçucu yağ içeren baharat türleridir. Bunlardan hat safhada faydalanabiliyoruz. Kekiğin hem çayını içebilirsiniz, hem yağını kullanabilirsiniz yağını doğrudan kullanamazsınız. Dilinize ağzınıza damlatırsanız irite eder, tahriş eder. Dolayısıyla sıcak suyun içine damalatacaksınız hemen buharlaşmaya başlar. Bulunduğunuz ortamı dezenfekte eder. Su sıcak dursun diye altında mum da yakabilirsiniz. Lavanta yağı da dökebilirsiniz, lavanta artı kekik bir aromada oluşturabilir. Sadece lavanta da olabilir, sadece karabaşla da yapabilirsiniz” dedi.

Saraçoğlu, “Adaçayı, ebegümeci 1'e 3 oranında 6 gram adaçayı ile 2 gram ebegümecini karıştıracaksınız. Bunu 7-8 dakika kaynatacaksınız. Ondan sonra ılımaya bırakıyorsunuz. Ilındıktan sonra süzün ve sonra gargara yapacaksınız. Bu bütün gün size yetecektir” diye konuştu.

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