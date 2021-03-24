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Korona Virüs Koronaya karşı yeni ilaç duyuruldu
Korona Virüs

Koronaya karşı yeni ilaç duyuruldu

COVİD-19'a karşı onay alan ilk aşının üreticisi Pfizer, COVID-19 hastalarına oral yolla verilebilecek bir ilaç geliştirilmeye başlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 07:44:00 -
Koronaya karşı yeni ilaç duyuruldu

Şirketten yapılan açıklamada ilk laboratuvar çalışmalarında potansiyel vaat eden sonuçlar alındığı bildirildi. Virüsün hücrelerde çoğalmasını engellemesi beklenen ilacın, HIV ve Hepatit C gibi diğer viral hastalıkların tedavisinde de etkili olduğu söylendi. Şirket ayrıca erken evre koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılabilecek bir başka ilaç üzerinde çalışıldığını da bildirdi.

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