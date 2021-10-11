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Korona Virüs Koronaya karşı umutlandıran gelişme! Ölüm riskini yarı yarıya azaltıyor
Korona Virüs

Koronaya karşı umutlandıran gelişme! Ölüm riskini yarı yarıya azaltıyor

AstraZeneca, koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği "antikor kokteyli"nin hastalığa yakalanma ve ölüm riskini yüzde 50 oranında azalttığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 20:03:00 -
Koronaya karşı umutlandıran gelişme! Ölüm riskini yarı yarıya azaltıyor

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 5 milyona yakın insan yaşamını yitirdi, 238 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı.

Kovid-19'a karşı tüm dünyanın birçok ülkesinde aşılama çalışmaları başlarken, ilaç çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu konuda AstraZeneca'dan müjdeli bir haber geldi.

Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor

AstraZeneca, salgına karşı geliştirdiği antikor kokteylinin, hastalığa yakalanma ve ölüm riskini yüzde 50 oranında azalttığını duyurdu.

AstraZeneca'nın enjeksiyon yoluyla verilen tedavisi, birden fazla denemenin ardından hem önleyici bir ilaç hem de Kovid-19 tedavisi olarak umut vaat ederek türünün ilk örneği oldu. İlacın, aşılarla karşı yeterince güçlü bir bağışıklık yanıtı olmayan kişileri korumak için tasarlandığı belirtildi.

"Salgınla mücadelede önemli rol oynuyor"

Baş araştırmacı Hugh Montgomery, "Bu olumlu sonuçlar, uygun bir intramüsküler AZD7442 dozunun bu yıkıcı salgınla mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor" dedi.

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