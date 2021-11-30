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Korona Virüs Koronaya karşı geliştirildi... Yüzde 95 oranında etkili
Korona Virüs

Koronaya karşı geliştirildi... Yüzde 95 oranında etkili

Koronavirüsün hücrelere girişinin engellemek isteyen bilim insanları çareyi deneysel sakızda buldu. Araştırmalara göre yeni yöntem yüzde 95 oranında etkili.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 20:01:00 -
Koronaya karşı geliştirildi... Yüzde 95 oranında etkili

Dünya genelinde 5.2 milyondan fazla ölüm ve 262 milyonun üzerinde vakaya yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aşı ve hap çalışmalarının ardından bu kez farklı bir yönteme başvuruldu.

ABD'deki araştırmacılar özel olarak tasarlanmış bir sakızın ağızdaki virüs miktarını azaltıp azaltamayacağını ve dolayısıyla yayılmasını potansiyel olarak önleyip önleyemeyeceğini mercek altına aldı. Sonuçları Molecular Therapy dergisinde yayınlanan araştırmaya göre deneysel sakız, koronavirüse yol açan virüs olan SARS-CoV-2'nin yayılmasını azaltabilir. 5 miligram sakızın hücrelere viral girişi önemli ölçüde düşürdüğü, 50 miligram sakızın ise bu girişi yüzde 95 düzeyinde gerilettiğine dikkat çekildi.

Hücrelerin enfekte edilmesini önlüyor

Koronavirüs, insan vücudundaki bazı hücrelerin yüzeylerinde yer alan ACE2 proteinlerine tutunarak hücrelere giriş yapıyor. Söz konusu çalışma, ACE2 sakızı sayesinde SARS-CoV-2 başak proteininin hücreleri enfekte etme yeteneğini ciddi şekilde engellediğini gösteriyor.

 

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