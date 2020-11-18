Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken salgına karşı alternatif tıp arayışları da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun koronavirüse ne iyi geleceğine ilişkin açıklamasını binlerce vatandaş bekliyordu. İbrahim Saraçoğlu, koronaya karşı ebegümeci ve ada çaylı gargara tavsiyesinde bulunmasıyla birlikte ebegümeci ada çaylı koronavirüs gargarası satışları patlattı.

Koronaya karşı ebegümeci ada çaylı gargara nasıl hazırlanır?

Prof. Dr. İbrahimSaraçoğlu, burun ya da ağızdan vücuda giren virüsü, enfeksiyona neden olmadan önce durdurabilmek için alınabilecek önlemleri şöyle anlattı: “İşte burada daha burnunuzdayken yapacağınız şey adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Adaçayı ile ebegümecini karıştıracaksınız, toplamı 5-6 gram kadar. Bunun gargarasını yapacaksınız. Yani bir tutam adaçayını aldınız, bir çentik de begümeci ilave edin, hatta iki tutam alın adaçayını, yarım tutam kadar da ebegümeci, karıştırın bir bardak suda, 6-7 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra süzeceksiniz. Sabah, öğle, akşam gargara yapın. Her gün taze hazırlayın. Arada birkaç yudum da alabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Kapalı ortamda havadaki mikropları kırmak, yok etmek istiyorsanız, bir bardak kaynar suyun içine 20-30 damla lavanta yağı veya kekik yağı veya adaçayı yağı koyun, hemen burası kokmaya başlar adaçayıyla kekikle, işte mikrop öldürücü. Yani kendinizin soluduğu havayı dezenfekte ediyorsunuz; ama bunu doğrudan koklayarak da yapabilirsiniz.

Ebegümeci faydaları neler?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun tariflerini daha önce de kullandığını söyleyen 62 yaşındaki Mehmet Bulutçu, “Tarifi sayesinde, 10 gün demişti ben 5 gün kullandım basur diye bir şey kalmadı. Bu formüle de inanıyorum çünkü antiseptik şeyler bunlar. Ben inanıyorum halkımız bunu kullanırsa kesinlikle çare olacağına inanıyorum. Şu anda ebegümeci ve adaçayı almaya geldim. Kullanacağım. Birçok rahatsızlığım Saraçoğlu sayesinde geçti. Allah bin kat razı olsun ondan. Bunu da kullanmaya başlayacağım hemen” diye konuştu.

Ebegümeci fiyatı ne kadar? Adaçayı ne kadar?

Aktarlarda ebegümecinin kilogramı 150 liradan, adaçayının kilogramı ise 50 liradan satılıyor.