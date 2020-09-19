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Okur Postası 'Koronaya asıl 'Manevi aşı' lazım'
Okur Postası

'Koronaya asıl 'Manevi aşı' lazım'

Gazetemiz okurlarından Turan Böcekçi, "Koronaya asıl 'Manevi aşı' lazım" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:46:00 -
'Koronaya asıl 'Manevi aşı' lazım'

Sesli ve görüntülü medyadan öğrendiğimize göre 2019 yılı aralık ayında Çin’in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan koronavirüs illeti dünyanın her tarafına hızlıca yayılmıştır. Bu virüs ülkemizde ise Mart 2020’den itibaren görülmeye başlanmıştır. Bazılarına göre bu hastalığın çıkış nedeni Çin’in Wuhan bölgesinde hijyen kurallarına uyulmadan satılan bazı kuş etleridir. Sebep ne olursa olsun hiçbir hastalık tesadüfi olamaz. Bu görüş hastalığın yayılmasının fiziksel boyutudur. Diğer taraftan hastalığın yayılmasının manevi boyutuna bakmak gerekir. Bu boyut bu zamana kadar (cüz’i olarak bazı hutbelerde bahsedilmesi dışında) ciddi olarak ele alınmamıştır. Dünya tarihine şöyle baktığımız zaman bu illet daha önce dünyanın pek çok yerinde “TÂUN” adıyla görülmüş ve binlerce insanın ölmesine neden olmuştur. Şu anda dünyanın pek çok yerinde bu illete karşı aşı çalışmaları devam etmektedir.

Ancak bu illete karşı işin hem fiziki (hijyen kuralları) hem de manevi boyutu ele alınmadıkça bu illeti kökten ortadan kaldırmak mümkün değildir. Daha önce böyle bir virüsle karşılaşan müslümanların örnek tutumları şunlardır.. Hicri 749 miladi 1348 yılında Ortadoğu ve dünyanın diğer bölgelerinde yayılan bu illetle ilgili ünlü tarihçi İbn-i Kesir “el-Bidâye ve’n- Nihâye” adlı eserinde Mısır ve Şam ülkeleri Sultanı el-Melik en-Nâsıruddin Hasan b. el-Melik el-Mansur zamanında vuku bulan taun hastalığını şöyle anlatıyor: Bize gelen haberlere göre bu veba ülkenin her tarafına yayılmıştır. Yine bu veba Kırım’da görülmüş ve çok miktarda insan ölmüştür. Avrupa ülkelerine ve Kıbrıs’a da yayılmıştır. Kıbrıs’ın nüfusunun çoğu veya tamamına yakını bu vebadan ölmüştür.

Bu veba Gazze şehrinde de yayılmış Gazze valisinin Şam valisine gönderdiği bir mesajda Gazze’de bu vebadan on bin kişinin üzerinde insan öldüğünü bildirmiştir. Bunun üzerine Şam Valisi aşağıdaki tedbirleri almıştır: Bu yıl 7 Rebiulevvel ayı Cuma günü alimlerin bir araya gelip Buharî Şerif okutulması, bu toplantıda kadılar ve bir grup cemaatin hazır bulunması. Rüyada görülen Hz. Peygamberimizin işareti üzerine hafızların toplanıp samimiyetle 3363 kere Nuh suresinin okutulması. Sahilden yayılan bu vebanın diğer yerlerle yayılmaması için dua edilmesi. Kanaatimce Koronavirüsten kurtulmak için şu tedbirler alınmalıdır: Bütün dünya devletleri elini başına koyarak kendilerini muhasebe etmeli.

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