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Korona Virüs Koronavirüsün yeni semptomu ortaya çıktı!
Korona Virüs

Koronavirüsün yeni semptomu ortaya çıktı!

Hindistan'ın Karnataka eyaleti Bengaluru'daki doktorlar, koronavirüste yeni semptomu keşfetti. Uzmanlar, ağızdaki aşırı kuruluğunda virüsün erken bir işareti olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 12:03:00 -
Koronavirüsün yeni semptomu ortaya çıktı!

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak sorunu olmaya devam ediyor.

Dünya genelinde on milyonlarca insana bulaşan ve milyonlarcasının da canına mal olan virüs ile ilgili araştırmalar son hızla sürüyor.

Kovid-19 ile ilgili yeni bilgiler salgının yeni merkezi olarak adlandırılan Hindistan'dan geldi.

The Sun'da yer alan habere göre, ülkede görev alan doktorlar potansiyel yemi Kovid-19 semptomları tespit etti.

Öksürük, tat veya koku kaybı Kovid-19'un ana belirtileri olarak gösteriliyor.

Bilim insanları yorgunluk, baş ağrısı ve ishal gibi diğer çeşitli şikayetlere de virüsün neden olabileceğini belirtiyor.

Yeni semptomlar

Hindistan'ın Karnataka eyaleti Bengaluru'daki doktorlar, ağızdaki aşırı kuruluğun enfeksiyonun erken bir işareti olabileceği görüşünde.

Ayrıca dilin tahriş olması, kaşınması ve belirsiz bir ağrı hissinin de erken semptomlar arasında olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar farklı varyantların farklı semptomlara neden olabileceğinin altını çiziyor.

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