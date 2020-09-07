Koronavirüsün yeni pik tarihi açıklandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde tekrar yükselişe geçti. Bazı illerde vaka sayılarında yüksek artışlar yaşanırken, kısmi tedbirler tekrar alınmaya başlandı. Salgına ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, dikkat çeken sözler sarf etti.

'Ekim gibi pik bekliyoruz'

Salgının bundan sonraki sürecine ilişkin konuşan Çolak, Eylül sonu ve Ekim ayı gibi pik beklediklerini belirterek "Zaten ondan sonra da kış gelecek. Kışın daha çok korunmamız gerekiyor." dedi. Kışın sürekli kapalı mekanlarda olunacağı dolayısıyla korunmanın daha zor olduğunu ifade eden Çolak, "Eğer marta nisana kadar kendimizi koruyabilirsek ondan sonrası biraz daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü mart nisan gibi aşının üretiminin tamamlanacağı gibi bir durum var. Tabii aşı da tek başına bir çözüm değil. Aşı sadece koruyucu özelliği olan bir ürün. Aşı olduktan sonra bile dikkat etmek lazım." şeklinde konuştu.

Savunma mekanizması oluşmuşsa sorun yok

Çolak, aşı olduktan sonra bile virüse karşı dikkat edilmesi gerektiğini vücudun virüse karşı bir savunma mekanizması oluşturmaması durumunda tekrar hastalığa yakalanılabileceğini söyledi.