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Korona Virüs

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

John Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir çalışma sonucu, koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 05:08:00 -
Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

John Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, koronavirüsün yeni bir belirtisini tespit ettiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, koronavirüsün işitme kaybına yol açtığı, kulak ve kulağın arkasında bulunan mastoid kemiğini enfekte edebileceği belirtildi.

Çalışma kapsamında, yaşları 60 ila 80 arasında değişen 2'si kadın, 3'ü erkek olmak üzere koronavirüsten hayatını kaybeden toplam 3 hasta incelendi. İncelemeler sonucu, hastaların orta kulak ve mastoid kemiklerinde virüs bulgularına rastlandı.

Dr. Katilyn Frazier liderliğinde yürütülen çalışma, dünyaca ünlü JAMA dergisinde yayınlandı.

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