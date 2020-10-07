  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Koronavirüsün yararlı bir özelliği keşfedildi
Korona Virüs

Koronavirüsün yararlı bir özelliği keşfedildi

Amerika'da bilim insanları koronavirüsün beklenmedik bir özelliğini keşfettiler, buna göre koronavirüsün acıyı 'uyuşturma' özelliği olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 01:17:00 -
Koronavirüsün yararlı bir özelliği keşfedildi

Bilim dergisi Pain'de yayınlanan verilere göre yeni tip koronavirüsün koronavcirüsün acıyı ‘uyuşturma’ özelliği olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, ‘anestezi’ etkisinin koronavirüsün insan hücrelerine nüfuz etmesini sağlayan S-proteininin ACE2 reseptörü ve diğer maddelerle birleşmesi ile elde edildiğini ifade ediyor.

Araştırmaya göre acı hislerinden sorumlu olan sinyallerin bozulma durumu, Neuropilin 1 (proteini) ve vasküler endotelyal büyüme faktörü olan sinyal proteini VEGF-A'nın katılımıyla ortaya çıkıyor.

Bilim insanları böylelikle, hasta kişinin aslında sağlık durumunda herhangi bir bozulma fark etmediği Kovid-19’un semptomsuz seyrinin olası nedenini keşfetmiş oldu.

Araştırmacılar, özellikleri anestezi uzmanları için yararlı olabileceğinden, Neuropilin 1'in özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde incelemeyi planlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süleyman Soylu 3 parti liderine haddini bildirdi!
Gündem

Süleyman Soylu 3 parti liderine haddini bildirdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6-8 Ekim olaylarında Halkların Demokratik Partisi’ni arayan 3 genel başkana haddini bildirdi.
Metiner'den AK Parti ve MHP'ye kritik çağrı: Gereken yapılmalı
Siyaset

Metiner'den AK Parti ve MHP'ye kritik çağrı: Gereken yapılmalı

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, terör örgütleriyle iltisakı bulunan ve teröre arka çıkan siyasi partilerin kapatılmasını mümkün k..
Telsiz kayıtları ortaya çıktı!
Dünya

Telsiz kayıtları ortaya çıktı!

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları için paralı askerler ile Irak ve Suriye'den terörist getirdiği, telsiz konuşmalarında ortaya ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay