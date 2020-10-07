Koronavirüsün yararlı bir özelliği keşfedildi
Amerika'da bilim insanları koronavirüsün beklenmedik bir özelliğini keşfettiler, buna göre koronavirüsün acıyı 'uyuşturma' özelliği olduğu ortaya çıktı.
Bilim dergisi Pain'de yayınlanan verilere göre yeni tip koronavirüsün koronavcirüsün acıyı ‘uyuşturma’ özelliği olduğu tespit edildi.
Araştırmacılar, ‘anestezi’ etkisinin koronavirüsün insan hücrelerine nüfuz etmesini sağlayan S-proteininin ACE2 reseptörü ve diğer maddelerle birleşmesi ile elde edildiğini ifade ediyor.
Araştırmaya göre acı hislerinden sorumlu olan sinyallerin bozulma durumu, Neuropilin 1 (proteini) ve vasküler endotelyal büyüme faktörü olan sinyal proteini VEGF-A'nın katılımıyla ortaya çıkıyor.
Bilim insanları böylelikle, hasta kişinin aslında sağlık durumunda herhangi bir bozulma fark etmediği Kovid-19’un semptomsuz seyrinin olası nedenini keşfetmiş oldu.
Araştırmacılar, özellikleri anestezi uzmanları için yararlı olabileceğinden, Neuropilin 1'in özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde incelemeyi planlıyor.