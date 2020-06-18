Koronavirüsün sifonla bile yayılabildiği ortaya çıktı

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınının bulaşmasına ilişkin çeşitli araştırmalara imza atan bilim insanlarından korkutan bir uyarı geldi. Bilim insanları, klozet kapağını kapatmadan sifon çekmenin koronavirüsün yayılmasına neden olabileceğini açıkladı.

Physics of Fluids dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında, sifonun çekilmesiyle birlikte klozetten yayılan mikroskobik parçacıkların virüsü etrafa saçabileceği ve böylece koronavirüsün tuvaletlerden de yayılabileceği belirtildi.

Sifon çekildiği an oluşan düzensiz sıvı akışının damlacıkları 90 santimetreden yükseğe dahi sıçratabileceğine dikkat çeken bilim insanları, bu damlacıkların havada aerosol şeklinde etrafa saçılabileceğini ve kısa bir süre havada kaldıktan sonra banyodaki diğer yüzeylere inebileceğini kaydetti.

Böylece hastalığın hem havadan hem de yüzeylerden yayılma riskinin artacağını söyleyen bilim insanları, klozetin silinmesi ve ellerin bol sabun ve su ile yıkaması konusunda tavsiyelerde bulundu.