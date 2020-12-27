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Korona Virüs Koronavirüsün önüne geçilemiyor! Vaka sayısı hızla artıyor
Korona Virüs

Koronavirüsün önüne geçilemiyor! Vaka sayısı hızla artıyor

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 80 milyon 934 bini, salgında yaşamını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 768 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 23:17:00 -
Koronavirüsün önüne geçilemiyor! Vaka sayısı hızla artıyor

Vaka sayısı ABD'de 19 milyon 452 bini, Hindistan'da 10 milyon 206 bini, Brezilya'da 7 milyon 466 bini ve Rusya'da 3 milyon 50 bini aştı.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkenin COVID-19 salgınında ''en kötüyü henüz yaşamamış'' olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Avrupa'da aşılanma başladı

İsveç, İspanya, Avusturya, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan, Polonya, Çekya, Slovakya ve Kıbrıs Rum kesiminde Pfizer-BioNTech aşıları uygulanmaya başladı.

İngiltere'de sessizlik hakim

İngiltere'de COVID-19 ile mücadelede en sert önlemlerin uygulandığı başkent Londra'daki metro ve şehirler arası tren istasyonlarına sessizlik hakim oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ise COVID-19 aşılarının yapılacağı merkezlerden ilki açıldı.

İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat Partisi milletvekilleri, COVID-19'a karşı toplu aşılamaya Yahudi şeriatına göre kutsal sayılan ve çalışmanın yasak olduğu Şabat'ta da devam edilmesi planına tepki gösterdi.

Pekin'de acil durum ilan edildi

Japonya, COVID-19'un daha bulaşıcı olduğu iddia edilen mutasyonuna karşı, ülkede oturumu bulunmayan tüm ülke ve bölgelerden gelecek yolculara, ocak sonuna kadar kapılarını kapatacak.

Çin Komünist Partisinden yapılan açıklamada, Pekin'deki vaka artışı nedeniyle başkentteki tüm semtlerde "acil durum"a geçildiği ve virüsün görüldüğü yerleşim yerleri ve köylerin giriş-çıkışa kapatılacağı belirtildi.

Başkent Pekin’de “acil durum” ilan edilmesinin ardından bazı semtlere giriş çıkışlar kapatıldı.

Çin'de karides paketinde koronavirüs tespit edildi

Çin'de Ekvador'dan ithal edildikten sonra Hubey eyaletinin Şiangyang kentine getirilen dondurulmuş karides paketinde koronavirüs tespit edildi. Paketlerle temasta bulunan kişiler karantinaya alındı.

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