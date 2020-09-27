Koronavirüsün neden yayıldığını özetleyen görüntü! Ankara'da dehşete düşüren olay

Tedbirlere uyulmaması ve yaz aylarının rehaveti nedeniyle yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkemizde yükselişe geçmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "vakalar düşüşe geçti" açıklamasıyla Türkiye sevindiren bir haber alırken, Ankara'da karşılaşılan manzara ise vakaların neden yükselişe geçtiğinin kanıtı oldu.

Ekipleri şoka sokan manzara

Ankara'da koronavirüs tanısı konmuş ve evinde izolasyonda olan bir kişiyi denetlemeye giden filyasyon ekipleri evde 20'ye yakın misafirle karşılaştı. Koronavirüs tablosunun neden bu kadar ağır olduğunun adeta canlı kanıtı olan manzara akıllara durgunluk verdi.

Ekiplerden 'karantina' uyarısı

Koronavirüs hastası olan bir vatandaşın izolasyon kurallarına uyup uymadığını denetlemek için eve giden filyasyon ekipleri, evin kapısının önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı. Koronavirüs hastası vatandaş ile 20'ye yakın kişinin içeride olduğunu tespit eden ekipler, evde misafir olarak bulunan kişileri kendilerini karantinaya almaları gerektiği konusunda uyardı.