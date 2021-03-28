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Korona Virüs Koronavirüsün neden olduğu sorun çözüldü
Korona Virüs

Koronavirüsün neden olduğu sorun çözüldü

Koronavirüsün neden olduğu koku alma sorununun iki haftalık eğitimle giderilebildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 08:12:00 - 2021-03-28 08:19:49
Koronavirüsün neden olduğu sorun çözüldü

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre koronavirüs nedeniyle kaybedilen koku duyusu, alınacak koku eğitimiyle birlikte geri getirilebiliyor. Koku alma sistemini uyaran ve ardından eski haline getiren bu eğitime, iki haftalık koku kaybı sonunda başlanılıyor.

Oxford Academic'de yayımlanan araştırmaya göre, koronavirüse yakalananların yüzde 77'sinin bir tür koku duyusu kaybı yaşadığı tahmin ediliyor. Enfekte olunması sonucu koku duyusu kaybı yaşayan kişiler, önceden kendilerine normal gelen kokulardan daha sonra rahatsızlık duyacak "parosmi" adlı bir rahatsızlık geçirebiliyor.

Birkaç araştırma ise koku eğitiminin, koku alma duyusunun bir kısmını veya tamamını sinüs enfeksiyonları gibi diğer viral hastalıklar yüzünden kaybedenlere yardımcı olabileceğini gösterdi. Fizik tedaviye benzeyen ve tekrarlanması gereken koku eğitimi, koku alma sistemini uyarmak ve eski haline dönmesine yardımcı olmak için aylar sürecek şekilde günde iki kez güçlü kokuları koklamayı gerektiriyor. Araştırmada, kişilerde koku kaybı iki haftanın ardından düzelmediyse koku eğitimine başlanabileceği belirtiliyor.

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