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Korona Virüs Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü bir ülkeye daha sıçradı
Korona Virüs

Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü bir ülkeye daha sıçradı

İsrail'de, koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünün ortaya çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 05:14:00 -
Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü bir ülkeye daha sıçradı

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Askeri İstihbarat Şubesinin (AMAN) hazırladığı raporda, İsrail'de tespit edilen virüsün yeni mutasyonunun çok daha hızlı yayılabileceği belirtildi.

Raporda, Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş ya da aşılanmış olsalar da tüm yurt dışından gelenlerin yeniden karantina altına alınması gerektiğinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Çeşitli ülkelerde Kovid-19'un yeni mutasyonlarına rastlandığına işaret edilen raporda, bunları kontrol etmenin oldukça zor olduğunun altı çizildi.

Gazetenin haberinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Sağlık Bakanlığı ve hükümete bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleriyle, İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyonun yaygınlaşması nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın iki hafta süreyle geliş gidişlere kapatılması konusunu görüşeceği aktarıldı.

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