Koronavirüsün mutasyona uğramış türü İsrail'de de tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 4 kişide İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüs türüne rastlandığı bildirildi.
İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüsün bulaşma hızının daha yüksek olduğunu açıklamasının ardından dünya genelinde birçok ülkede endişe giderek artıyor. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 kişide İngiltere'de görülen koronavirüsün mutasyona uğramış türünün tespit edildiği bildirildi.
3 vakanın İngiltere'den İsrail'e geldikten sonra karantina otelinde kalan kişiler arasında bulunduğu, 4. vakanın ise kaynağının araştırıldığı belirtildi.
İsrail, koronavirüsün mutasyona uğramasının ardından İngiltere, Güney Afrika ve Danimarka'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması kararı almıştı.