  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Koronavirüsün mutasyona uğramış şekli bir ülkede daha görüldü
Korona Virüs

Koronavirüsün mutasyona uğramış şekli bir ülkede daha görüldü

Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde, koronavirüsün İngiltere’de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 04:58:00 -
Koronavirüsün mutasyona uğramış şekli bir ülkede daha görüldü

Tamaulipas Sağlık Sekreteri Gloria Molina Gamboa, yaptığı açıklamada, yurt dışından 29 Aralık 2020'de geldiği tespit edilen bir yolcuda, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğünü belirtti.

Gamboa, söz konusu yolcunun 56 yaşındaki bir erkek olduğunu ve sağlık protokolleri kapsamında gözlem altına alındığını bildirdi.

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar birçok ülkede daha rastlandı.

Meksika'da 1 milyon 524 bin 36 kişi Kovid-19'a yakalandı, 133 bin 204 kişi yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SOHR dünyaya servis etti: Rus savaş uçakları durmadan vurmaya başladı
Dünya

SOHR dünyaya servis etti: Rus savaş uçakları durmadan vurmaya başladı

Rusya, Suriye'nin doğusuna son 72 saatte toplamda 170 hava saldırısı düzenledi. Saldırıların Esed rejimine destek amacıyla düzenlendiği beli..
Aleyna Çakır cinayeti sonrası... Ümitcan Uygun’u gözaltına aldılar
Gündem

Aleyna Çakır cinayeti sonrası... Ümitcan Uygun’u gözaltına aldılar

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan, ardından annesi şüpheli şekilde ölen Ümitcan Uygun baba..
CHP ve İYİ Parti'den Saadet'siz ittifak açıklaması!
Siyaset

CHP ve İYİ Parti'den Saadet'siz ittifak açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesinin yankıları sürerken, İYİ Parti ve..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay