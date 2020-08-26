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Gündem Koronavirüsün merkezi İngiltere'de son durum ne? Önemli açıklamalar
Gündem

Koronavirüsün merkezi İngiltere'de son durum ne? Önemli açıklamalar

Eğitim Yöneticisi Belma Uysal, Avrupa’da koronavirüsten en çok kişinin öldüğü ülke olan İngiltere’de son gelişmeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 19:00:00 -
Koronavirüsün merkezi İngiltere'de son durum ne? Önemli açıklamalar

Avrupa’da koronavirüsten en çok kişinin öldüğü ülke olan İngiltere’de son gelişmeleri ‘Ülke Gündemi’ programında Eğitim Yöneticisi Belma Uysal Londra’dan canlı bağlantı ile değerlendiriyor.

Londra’da yaşayan Eğitim Yöneticisi Belma Uysal, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in İngiltere’deki son gelişmelere ilişkin sorularını cevaplıyor.

Covid-19’un üniversite ve diğer eğitime yansıması nedir? Okullar açılıyor mu, buna yönelik İngiltere’de, İngiliz basınında neler konuşuluyor?

İngiltere de ikinci dalga tedirginliği yaşanıyor mu?

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