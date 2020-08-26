Koronavirüsün merkezi İngiltere'de son durum ne? Önemli açıklamalar
Eğitim Yöneticisi Belma Uysal, Avrupa’da koronavirüsten en çok kişinin öldüğü ülke olan İngiltere’de son gelişmeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.
Avrupa’da koronavirüsten en çok kişinin öldüğü ülke olan İngiltere’de son gelişmeleri ‘Ülke Gündemi’ programında Eğitim Yöneticisi Belma Uysal Londra’dan canlı bağlantı ile değerlendiriyor.
Londra’da yaşayan Eğitim Yöneticisi Belma Uysal, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in İngiltere’deki son gelişmelere ilişkin sorularını cevaplıyor.
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