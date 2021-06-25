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Korona Virüs Koronavirüsün kökeni belli oldu! Eğer kontrol edilmezse…
Korona Virüs

Koronavirüsün kökeni belli oldu! Eğer kontrol edilmezse…

Dünyanın başına bela olan koronavirüs salgınında, virüsün kökenine ilişkin yapılan yeni bir araştırma, korkutucu sonuçlara ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 14:45:00 - 2021-06-25 15:01:46
Koronavirüsün kökeni belli oldu! Eğer kontrol edilmezse…

ABD'de bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, koronavirüsün izlerinin 20 bin yıl öncesine Doğu Asya topluluklarına dayandığı ileri sürülüyor.

Current Biology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, 20 bin yıl önce Doğu Asya'da, bugün yaşayan insanların DNA'sında evrimsel iz bırakacak kadar etkili bir koronavirüs salgını yaşandığı açıklandı.

"Kontrol altına alınmazsa korkutucu olur"

Araştırmada; bulguların, antik koronavirüsün söz konusu bölgede yıllarca etkili olduğunu gösterdiği ve bunun da mevcut koronavirüs salgınının aşılama ile kontrol altına alınmadığı takdirde korkunç sonuçları olabileceğine işaret ettiği bilgisine yer verildi.

Çalışmaya öncülük eden, Arizona Üniversitesi'nden evrimsel biyolog David Enard, "Bu bizi endişelendirmeli. Şu anda olan salgın, nesiller ve nesiller boyu devam ediyor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan genomunu değiştiriyor

Enard ve araştırmaya katılan diğer bilim insanlarının, mevcut koronavirüslerin genlerine bakmak yerine, virüsü taşıyan insanların DNA'sı üzerindeki etkilerini araştırdıkları ve nesiller boyunca virüslerin, insan genomunda muazzam miktarda değişime neden olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Araştırmada, virüslerin ve insanların birbirlerine karşı geliştirdikleri mutasyonları kendilerinden sonraki nesillere aktardığına işaret edilerek, bilim insanlarının virüslerin tarihini yeniden yapılandırmak için bu genetik varyasyon kalıpları içinde insan genomunu inceledikleri vurgulandı.

Doğu Asya topluluklarında bu genlerin 42'sinin baskın bir versiyona sahip olduğunu tespit eden bilim insanlarının, bu bulguları, o bölgedeki insanların antik koronavirüslere adapte olduklarının güçlü bir işareti olarak gördükleri ifade edildi.

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Yorumlar

abdrhman

bu güne kadar yapılan ölçümlerde korona yani grip hastalığından ülkemizde 30 bine yakın insan ölmüş bunların ne kadarı korona yani gripten ölmüş oda muammalı. ölenlerin % 95 şi 65 yaş üstü yani bir ayağı çukurda vede kronik rahatsızlığı olanlar çoğunlukta. bu 30 bine yakını 85 milyonluk nüfusumuza orantılasak %0 yani binde biri bile değil binde biri 85 bin binde yarımı 42 bin yani binde yarımı bile değil.
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