Koronavirüsün insan ömrünü kısalttığı ortaya çıktı

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile ilgili pek çok ülkede çeşitli çalışmalar yürütülürken, İskoçya'da yapılan bir araştırma korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Glasgow Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını yürüten İskoçyalı bilim insanları, yaptıkları bu araştırma sonucu koronavirüse yakalanmış hastaların ömrünün 10 yıl kısaldığını açıkladı.

İskoçya Kamu Sağlığı Enstitüsü ve Glasgow Üniversitesi'nde görevli Dr. David McAllister, koronavirüs verilerini kullanarak yürüttükleri araştırma kapsamında, iki türlü hesaplama yaptıklarını ifade etti. Hesaplamalardan ortaya çıkan sonuçlar, koronavirüse yakalanan insanların ömürlerini 10 ila 13 yıl kısaltabileceğini gösterdi. Öte yandan McAllister, koronavirüsün etkilerinin hafife alınmaması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.