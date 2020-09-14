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Korona Virüs Koronavirüsün günlük faaliyetlerde bulaşma risk analizi yapıldı
Korona Virüs

Koronavirüsün günlük faaliyetlerde bulaşma risk analizi yapıldı

Koronavirüsün nerelerde risk oluşturduğuna dair yapılan araştırmada ilginç sonuçlara ulaşıldı. İşte riskli günlük faaliyetler.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 00:54:00 -
Koronavirüsün günlük faaliyetlerde bulaşma risk analizi yapıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili olarak bazı kısıtlamalar yaşanırken, doktorlar ve bilim adamları virüsten nasıl korunulacağı konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Son yapılan araştırmaya göre koronavirüsün günlük sosyal faaliyetlerde nerelerde ve hangi etkinliklerde daha çok risk oluşturduğuna dair bilgiler yer aldı.

Yayınlanan grafikte günlük risk faaliyetleri şöyle sıralandı:

Düşük risk

Posta göndermek veya almak, dışarıdan yemek sipariş etmek, kampa gitmek

Düşük orta risk

Market alışverişi yapmak, yürüyüş yapmak, koşuya çıkmak, bisiklet sürmek, asansöre binmek, otelde 2 gece konoklamak, Muayenehanelerin bekleme odasında oturmak, kütüphane veya müzeye gitmek, restoranda yemek yemek (açık alan), kalabalık şehir merkezinde yürümek, oyun parkında bir saat zaman geçirmek.

Orta risk

Piknik davetine katılmak, kumsala gitmek, AVM'de alışveriş yapmak, başka birinin evinde yemek yemek, yaşlı akrabayı veya arkadaşı evinde ziyaret etmek, halka açık yüzme havuzunda yüzmek.

Orta yüksek risk

Kuaföre veya berbere gitmek, Restoranda yemek yemek (kapalı alanda), cenazeye katılmak, uçakla seyahet etmek, basketbol oynamak, futbol oynamak, selamlaşırken tokalaşmak veya sarılmak.

Yüksek risk

açık büfede yemek yemek, spor salonunda spor yapmak, sinemaya gitmek, lunaparka gitmek, kalabalık gruplarla askere uğurlamak, kalabalık bir konsere gitmek, düğün ve benzeri organizasyona gitmek, taziye ziyareti, stadyum maç izlemek, 500 kişiden kalabalık törenlerde bulunmak, maskesiz sosyalleşmek.

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